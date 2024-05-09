Ми входимо у важкий літній сезон, але енергосистема не ляже, - ексміністр Плачков

Про це він заявив в етері Еспресо.

Ситуація в енергосистемі

Плачков наголосив, що мета ворога - досягнути тотального блекауту, коли всі електростанції не працюють, а в людей немає світла.

"Після цього енергетики будуть підіймати енергосистему регіонально, там, є генерація - навколо цієї генерації підключатимуть споживачів. Що сьогодні відбувається? Ми втратили дуже велику кількість генерацій, теплової генерації дуже мало залишилося, що на вугіллі працює, гідростанції, Запорізька АЕС і так далі. У нас уже є великий дефіцит потужності для того, щоб забезпечити споживання. Зараз це покривається шляхом імпорту електроенергії, але потужності перетину теж не безмежні", - пояснив колишній міністр палива та енергетики.

Перспектива відновлення

За його словами, якщо удари РФ по високовольтних підстанціях продовжуватимуться, особливо в західних регіонах, то ситуація буде погіршуватися.

"Ми входимо в дуже важкий літній сезон, пам'ятаєте, ми, як правило кажемо осінньо-зимовий максимум. У нас навіть запас міцності енергосистеми, як правило, в мирні часи, становив 30-40%, а зараз, думаю, ми маємо запас міцності -20%. Це не означає, що енергосистема ляже й буде тотальний блекаут. Енергетики знаходять такі схеми, такі режими, навіть неймовірні", - наголосив Плачков.

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Він закликав споживачів максимально скорочувати споживання електроенергії та не залишати боргів за світло, адже на відновлення потрібні кошти. Водночас потрібно готуватися до віялових відключень.

"Ми знаємо, що вже почали обмеження для промисловості, думаю, сьогодні їх продовжать, а попереду літній період і ми збільшимо споживання кондиціонерів. Я радив би застосовувати не графік аварійних відключень незрозуміло на який термін, а графік віялових відключень", - зауважив голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Відключення світла для бізнесу та споживачів

Наразі в Україні підприємства працюють і наповнюють бюджет, оплачують ту ж електроенергію, що й звичайні споживачі, але набагато більше.

На запитання, чи не простіше обмежити споживання електроенергії лише для громадян на дві години, а не підприємствам, Плачков відповів: "Абсолютно правильне і логічне питання, я теж про це неодноразово казав. Ставлення української влади за всі роки незалежності до електроенергії - це ставлення не через призму якихось економічних показників, доцільності, а через електоральну призму. Треба підіймати тарифи для населення - але падатиме рейтинг, хоча населення сьогодні платить удвічі менше. Це економіка, це бюджет, заробітні плати. Я не знаю, чому не прийнято таке рішення, хоча ми наприкінці 1990-х застосовували графік віялових відключень і ніяких питань не було, люди просто знали, допомагали. А зараз, під час війни - тим паче. Думаю, що ми до цього прийдемо".

Ексміністр додав, що в енергетиці зараз немає координації, мобілізації та швидких рішень. Тому штаб від Кабміну має працювати цілодобово онлайн, аби розробляти певні рішення й керувати графіками.

Що передувало

Російська армія в ніч проти 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Кабінет міністрів України створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону, який зокрема координуватиме роботи з подолання наслідків енергетичного терору РФ.

Водночас АТ НАЕК "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській АЕС Миколаївської області.

Увечері 9 травня, з 18:00 до 24:00, в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Якщо споживання зростатиме, можливе застосування аварійних відключень побутових споживачів.