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Дені Вільнев розповів, чому вирішив зробити третю частину "Дюни" раніше запланованого

Дар'я Тарасова
5 лютого, 2025 середа
12:26
Кіно "Дюна:Частина друга"

Канадський кінорежисер Дені Вільнев уже розпочав роботу над фільмом "Дюна: Месія" попри те, що раніше заявляв, що не впевнений, чи взагалі повернеться до франшизи

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Про це пише Collider.

Американський науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева "Дюна: Частина друга" став одним із найпопулярніших фільмів 2024 року. Стрічка отримала вищі оцінки та більше схвальних відгуків від критиків, ніж перший фільм. Але "Дюна: Частина друга" претендує лише на пʼять нагород "Оскар", тоді як перша частина отримала 8 номінацій, у 6 з яких перемогла.

Режисер Дені Вільнев підтвердив, що робота над "Дюною: Месія", що стане третім фільмом серії, вже почалася. І хоча наразі стрічка перебуває на ранніх стадіях розробки — триває вдосконалення сценарію, — все рухається набагато швидше, ніж очікувалося.

Раніше режисер заявляв, що не впевнений, що коли-небудь повернеться на планету Арракіс. Під час розмови з пресою на церемонії вручення нагород Saturn Awards Вільнев повідомив про те, що надихнуло його взятися до роботи.

"Серце Чані розбите, і це початок Священної війни, і ми залишили це місце. У певному сенсі я б сказав, що все дуже схоже. Я очікував зробити щось інше, але, чесно кажучи, це натхнення, яке прийшло до мене, коли я взяв перерву цього літа і повертався і закінчував історію. Я був справді зворушений тим, як друга частина була сприйнята кіноманами в усьому світі. Я відчув апетит і бажання побачити більше та відповідальність закінчити цю історію", - поділився режисер.

Серед фанатів були припущення, що "Дюна: Месія" почнеться після "Дюни: Частина друга". Але Вільнев повідомив, що події третього фільму розгортатимуться через 12 років.

Очікується, що "Дюна: Месія" вийде у 2027 році.

  • Два фільми канадського режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: частина друга" вже зібрали в глобальному прокаті $1 млрд, але покази другої стрічки в кіно ще тривають, тож фінальна сума буде ще більшою.
  • Фільм "Дюна: частина друга" за 11 днів прокату зібрав $367,5 млн, це майже стільки, скільки склав увесь бокс-офіс оригінальної стрічки "Дюна" за весь час.
  • Науково-фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна. частина друга" знімали за допомогою об'єктивів українського виробництва IronGlass.
  • Стівен Спілберг назвав "Дюну: Частина друга" одним з найяскравіших науково-фантастичних фільмів, які він бачив
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Культура
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