Дені Вільнев розповів, чому вирішив зробити третю частину "Дюни" раніше запланованого

Про це пише Collider.

Американський науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева "Дюна: Частина друга" став одним із найпопулярніших фільмів 2024 року. Стрічка отримала вищі оцінки та більше схвальних відгуків від критиків, ніж перший фільм. Але "Дюна: Частина друга" претендує лише на пʼять нагород "Оскар", тоді як перша частина отримала 8 номінацій, у 6 з яких перемогла.

Режисер Дені Вільнев підтвердив, що робота над "Дюною: Месія", що стане третім фільмом серії, вже почалася. І хоча наразі стрічка перебуває на ранніх стадіях розробки — триває вдосконалення сценарію, — все рухається набагато швидше, ніж очікувалося.

Раніше режисер заявляв, що не впевнений, що коли-небудь повернеться на планету Арракіс. Під час розмови з пресою на церемонії вручення нагород Saturn Awards Вільнев повідомив про те, що надихнуло його взятися до роботи.

"Серце Чані розбите, і це початок Священної війни, і ми залишили це місце. У певному сенсі я б сказав, що все дуже схоже. Я очікував зробити щось інше, але, чесно кажучи, це натхнення, яке прийшло до мене, коли я взяв перерву цього літа і повертався і закінчував історію. Я був справді зворушений тим, як друга частина була сприйнята кіноманами в усьому світі. Я відчув апетит і бажання побачити більше та відповідальність закінчити цю історію", - поділився режисер.

Серед фанатів були припущення, що "Дюна: Месія" почнеться після "Дюни: Частина друга". Але Вільнев повідомив, що події третього фільму розгортатимуться через 12 років.

Очікується, що "Дюна: Месія" вийде у 2027 році.