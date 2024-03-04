Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass

У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass

4 березня, 2024 понедiлок
17:12
Кіно На фото: У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass

Науково-фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" знімали за допомогою об'єктивів українського виробництва IronGlass

  • На фото: У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass
  • На фото: У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass
  • На фото: У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass
  • На фото: У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass
  • На фото: У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass

Про це розповів представник компанії Костянтин Гарькавий у Facebook.

Днями у світовому прокаті вийшов сиквел науково-фантастичного фільму "Дюна" з Тімоті Шаламе та Зендеєю у головних ролях. У знімальному процесі стрічки американського режисера Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" активно брали участь об'єктиви виробництва української компанії IronGlass.

Як зазначили в IronGlass, під час повномасштабної війни дехто з робітників працював над обʼєктивами і в окопах.

"Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк. Розробку  цього корпусу та механіки було розпочато у 2021 році, на початку 2022 були виготовлені чергові прототипи, а потім була війна... Попри тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось — дистанційно з окопів", - поділився Гарькавий.

Для оператора Ґрейґа Фрейзера, номінованого на "Оскар" у 2017 році за фільм "Лев", українська компанія вчасно зробила передсерійні обʼєктиви, щоб він зміг використати їх на знімальному майданчику "Дюни. Частина друга".

"Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у країні, що воює, можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій", - прокоментував Гарькавий.

IronGlass займається оновленням старих оптичних лінз, використовуючи власні корпуси та механіку. Вони працюють над тим, щоб "перевірена оптична схема працювала саме так, як треба на сучасних камерах".
 

Теги:
Культура
Технології
Читайте також:
САУ "Піон"
Автор Роман Яворський
3 березня, 2024 неділя
Найпотужніші гаубиці у світі: що таке САУ "Піон" і яка її роль в російсько-українській війні
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
Бійці 73-го Морського центру СпП імені кошового Антіна Головатого
1 березня, 2024 п'ятниця
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал-майор запасу Кривонос
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.21
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 березня
18:21
блокада кордону
Блокада кордону польськими фермерами: економіка України втратила близько $500 млн, - посол
18:13
Ексклюзив
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
Фермери усвідомлюють вплив росіян на ситуацію з польсько-українським кордоном, - безпековий експерт Марек
18:08
Оновлено
Вартість Bitcoin сягнула дворічного максимуму та перевищила $65 тис.
18:07
OPINION
Олексій Панич
Україні перемир'я вигідне тактично, але не стратегічно
18:05
На фото: Емблема Євробачення-2024
Організатори Євробачення побачили політичний підтекст у пісні October Rain, Ізраїль погодився змінити слова
17:59
Дональд Трамп
Трамп зможе брати участь у виборах президента США: Верховний суд допустив його до праймериз у Колорадо
17:58
касетні снаряди рф
Росіяни двічі обстріляли село на Запоріжжі касетними боєприпасами: загинула людина
17:57
хімічна атака
У Генштабі розповіли, скільки хімічних атак росіяни застосували за час повномасштабної війни в Україні
17:54
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Доходи Росії від експорту викопного палива впали на 30%, - директорка Razom We Stand Романко
17:43
фейк
ЦПД розвінчав російський фейк про мобілізацію в ЗСУ безхатьків
17:37
Apple Music
ЄС оштрафував Apple на 1,8 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства
17:29
Марія Захарова
У МЗС РФ заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини. Берлін відреагував
17:28
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Армія РФ тисне з флангів і йде в лобові атаки поблизу Іванівського, основна мета - Часів Яр
17:14
25 херсонським "правоохоронцям" оголошено про підозру в колабораціонізмі
Пішли на службу до "народної міліції" окупантів: 25 фейковим правоохоронцям Херсонщини оголошено підозри
17:12
Дмитро Медведєв
Війна в Україні: Медведєв сказав, з ким Росія готова вести перемовини
17:09
Денис Шмигаль
"Велика приватизація": Шмигаль назвав підприємства, які виставлять на продаж
17:02
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна та західні виробники озброєння уклали 5 договорів про створення спільних підприємств, - Шмигаль
16:50
На Буковині посадовців медзакладів і ВЛК викрили на сприянні в ухиленні від мобілізації за гроші
Корупція, недбалість, недотримання черг: МОЗ перевірить ВЛК у Києві через збільшення скарг
16:48
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: суд залишив Тандира під вартою до 12 квітня
16:35
СБУ викрила три схеми уникнення мобілізації: лідер однієї з груп - рецидивіст із судимістю за переправлення нелегалів за кордон
16:32
Лукашенко
Лукашенко затвердив порядок переведення держорганів Білорусі на роботу в умовах воєнного часу
16:28
Азовсталь
Росіяни розміщують бойові вертольоти на руїнах Азовсталі, - "Атеш"
16:25
Шмигаль
Шмигаль розповів, які стимули повернення біженців додому опрацьовує уряд
16:17
Денис Шмигаль
Уряд змінює систему бронювання працівників: хто в пріоритеті
16:13
На фото: Bring Me The Horizon
Фронтмен Bring Me the Horizon Олівер Сайкс закликав світ консолідуватися заради припинення війни в Україні
16:02
фейкові новини, fake news
"Росіяни виявили стільки терпіння, і в якийсь момент воно вичерпається": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 4 березня
16:00
Ексклюзив
Кримський міст
Військовий експерт припустив, скільки ракет необхідно для знищення Кримського мосту
16:00
OPINION
Віктор Андрусів
Хід Макрона
15:49
Дональд Туск
Туск вважає, що ЄС має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту зерна з РФ та Білорусі
15:33
Крістіан Шевченко
Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство
15:26
вибори до Держдуми
Росіяни пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
15:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Інтерв’ю
Як російський автогаз потрапляє на український ринок. Пояснює Артем Куюн
15:03
на фото: руйнування
Торік для відбудови було використано 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів, - Шмигаль
15:02
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Ф'юрі відновив тренування та зізнався, що зробить у разі поразки від Усика
14:58
Володимир Зеленський
Рятувальна операція в Одесі та постачання зброї й боєприпасів у березні: Зеленський провів селектор
14:44
Олаф Шольц
"Не може бути мови": Шольц назвав ще одну причину не передавати Україні ракети Taurus
14:38
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав умову продовження транзиту газу РФ
14:36
Олександрія - Шахтар
УПЛ: "Олександрії" зарахували технічну поразку в матчі з "Шахтарем"
14:28
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на Таврійському напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій, на околицях Новомихайлівки ведуться бої
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV