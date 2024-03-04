У зйомках "Дюни 2" використовували об'єктиви української компанії IronGlass

Про це розповів представник компанії Костянтин Гарькавий у Facebook.

Днями у світовому прокаті вийшов сиквел науково-фантастичного фільму "Дюна" з Тімоті Шаламе та Зендеєю у головних ролях. У знімальному процесі стрічки американського режисера Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" активно брали участь об'єктиви виробництва української компанії IronGlass.

Як зазначили в IronGlass, під час повномасштабної війни дехто з робітників працював над обʼєктивами і в окопах.

"Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк. Розробку цього корпусу та механіки було розпочато у 2021 році, на початку 2022 були виготовлені чергові прототипи, а потім була війна... Попри тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось — дистанційно з окопів", - поділився Гарькавий.

Для оператора Ґрейґа Фрейзера, номінованого на "Оскар" у 2017 році за фільм "Лев", українська компанія вчасно зробила передсерійні обʼєктиви, щоб він зміг використати їх на знімальному майданчику "Дюни. Частина друга".

"Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у країні, що воює, можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій", - прокоментував Гарькавий.

IronGlass займається оновленням старих оптичних лінз, використовуючи власні корпуси та механіку. Вони працюють над тим, щоб "перевірена оптична схема працювала саме так, як треба на сучасних камерах".

