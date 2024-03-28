Стівен Спілберг назвав "Дюну 2" одним з найяскравіших науково-фантастичних фільмів, які він бачив

Про це пише Variety.

Американський режисер Стівен Спілберг, який зняв "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Раяна", поспілкувався із режисером "Дюни" Дені Вільневом в останньому епізоді подкасту Director’s Cut. Лауреат трьох премій "Оскар" сказав Вільневу про його стрічку "Дюна: частина друга", що той "зняв один із найяскравіших науково-фантастичних фільмів", які він коли-небудь бачив.

"Для мене велика честь сидіти тут і говорити з вами, - сказав Спілберг. - Дозвольте мені почати з того, що є режисери, які будують світи. Це не довгий список, і ми знаємо, хто вони. Починаючи з [Жоржа] Мельєса, Діснея та Кубрика, Джорджа Лукаса. Я включаю до цього списку Рея Гаррігаузена. Фелліні будував свої власні світи. Тім Бертон. Очевидно, Вес Андерсон, Пітер Джексон, Джеймс Кемерон, Крістофер Нолан, Рідлі Скотт, Гільєрмо дель Торо. Цей список можна продовжувати, але він не такий вже й довгий, і я глибоко, палко вірю, що ви один із його найновіших учасників".

Вільнев був приголомшений, отримавши такий комплімент від одного з найвидатніших режисерів усіх часів. Спілберг назвав сцену в "Дюна: частина друга", де Пол вперше катається на піщаному хробаку, знаковою перемогою.

"Це історія про пустелю, але для такого фільму про пустелю в цьому фільмі є така жага води. Попри весь пісок у цьому фільмі, він насправді про воду. Священні води, що жадають зелених лук і синьої води життя. Ви знімаєте пустелю так, щоб вона нагадувала океан, море. Піщані хробаки були схожі на морських змій. І та сцена серфінгу серед піщаних хробаків — одна з найкращих речей, які я коли-небудь бачив. Будь-коли! Але ви зробили пустелю схожою на рідину", - висловив своє захоплення Спілберг.