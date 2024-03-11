"Дюна: Частина друга" стала найпопулярнішим фільмом у кінотеатрах 57 країн світу

Про це повідомляє Deadline.

Касові збори фільму Дені Вільнева "Дюна: Частина друга" зросли до $367,5 млн. Стрічка Warner Bros/Legendary Entertainment стала найпопулярнішою у другий тиждень прокату на міжнародному ринку.

Наукова-фантастична епопея зібрала $81 млн за кордоном - у 72 країнах. Наразі минуло лише 11 днів прокату, і за цей період "Дюна: Частина друга" випереджає на 64% фільм "Дюна" 2021 року, на 43% - "Трансформери: Повстання звірів" та на 36% - "Годзилла проти Конґа".

Найбільше за кордоном за 11 днів фільм зібрав у Китаї - $20 млн, де він посів друге місце в кінотеатрах за популярністю. Це наймасштабніший для Голлівуду в 2024 році та найкращий прем’єрний вікенд за всю історію для Вільньова та Тімоті Шаламе.

Загалом "Дюна: Частина друга" випередила 72 інші фільми, які йдуть зараз у кінотеатрах за кордоном, у 57 країнах. Фільм став також найпопулярнішою американською стрічкою у 60 країнах.

Науково-фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" знімали за допомогою об'єктивів українського виробництва IronGlass.