Касові збори франшизи Дені Вільнева "Дюна" перевищили $1 млрд у світовому прокаті
Два фільми канадського режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: частина друга" вже зібрали в глобальному прокаті $1 млрд, але покази другої стрічки в кіно тривають
Про це повідомляє Collider.
Науково-фантастична стрічка "Дюна: Частина друга" зібрала у світовому прокаті $574 млн. За прогнозами видання, оскільки покази фільму тривають, він може зібрати $700 млн. В IMAX стрічка отримала $124 млн.
Загалом кінофраншиза Дені Вільнева досягла мільярдних зборів після четвертого вікенду показу другої стрічки. "Дюна: Частина друга" у США отримала $233 млн, а $341 млн — по всьому світу.
Бюджет фільму склав $190 млн, ще близько $100 млн витратили на промоцію і піар.
Виробництво першого фільму обійшлося $165 млн, а разом із рекламою перевищило $300 млн. Фільм став відомий тим, що був випущений одночасно і в кіно, і на стримінгу HBO Max, що значно зменшило його касовий потенціал. Стратегія випуску Warner Bros. у 2021 році миттєво викликала суперечки, що зрештою коштувало студії відносин із, можливо, найціннішим партнером, режисером Крістофером Ноланом.
Фільм "Дюна: Частина друга" за 11 днів прокату зібрав $367,5 млн, це майже стільки, скільки склав увесь бокс-офіс оригінальної стрічки "Дюна" за весь час.
Науково-фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" знімали за допомогою об'єктивів українського виробництва IronGlass.
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