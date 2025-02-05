В січні Україна атакувала 30 обʼєктів РФ, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні у Краснодарському краї РФ українські БПЛА уразили російську нафтобазу. Це чергове продовження української концепції зі знищення російських НПЗ та нафтобаз. Минулого року Україна атакувала 84 обʼєкти нафтопереробної галузі РФ. Це за весь 2024 рік. За січень Сили оборони України атакували 30 обʼєктів РФ, третина з яких становлять оборонно-промислові обʼєкти, решта - НПЗ та нафтобази", - розповів Згурець.

За словами аналітика, російський нафтопереробний комплекс є ключовою галуззю для забезпечення можливостей армії РФ. Росіяни намагаються не втрачати можливість постійного постачання до армії палива, мазуту та мастильних матеріалів. Саме тому удари по НПЗ та нафтобазах мають на меті послабити спроможності окупантів просуватись на лінії фронту.

"Саме нафтобази забезпечують російську окупаційну армію пальним, мазутом і т.д. Це продовження нашої сталої тенденції зі знищення російського нафтопереробного комплексу. Гадаю, що ця практика буде продовжуватись", - пояснив аналітик.