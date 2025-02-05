Міноборони розгорнуло роботизовані підрозділи у бригадах ЗСУ

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у кладі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту", - заявив він.

Зазначається, що відповідний проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.

Тоді безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:

реалізовувати наступальні та оборонні операції

здійснювати логістичне забезпечення підрозділів

проводити евакуацію поранених з поля бою

мінувати та розміновувати території.

"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", - наголосив Умєров.