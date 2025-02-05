Міноборони розгорнуло роботизовані підрозділи у бригадах ЗСУ
Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у Силах оборони України
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у кладі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту", - заявив він.
Зазначається, що відповідний проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.
Тоді безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:
- реалізовувати наступальні та оборонні операції
- здійснювати логістичне забезпечення підрозділів
- проводити евакуацію поранених з поля бою
- мінувати та розміновувати території.
"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", - наголосив Умєров.
- Протягом січня Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння і військової техніки. Приблизно 100 із них виготовлені українськими зброярами.
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