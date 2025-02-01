У січні Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння і військової техніки
Протягом січня Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння і військової техніки. Приблизно 100 із них виготовлені українськими зброярами
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства із посиланням на заступника міністра оборони України Анатолія Клочко.
"З огляду на високу інтенсивність бойових дій на фронті наші воїни потребують більше зброї за широкою номенклатурою. Нам потрібно більше саме інноваційних засобів ураження, щоб збільшити можливості наших воїнів на полі бою. Вітчизняні зброярі швидко реагують на потреби сьогодення, збільшують обсяги виробництва, розробляють новітні зразки зброї. Особливо помітний прогрес у розробці безпілотних комплексів різних типів та призначення: повітряних, наземних, морських та засобів РЕБ", - зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко.
Повідомляється, що серед зразків ОВТ, кодифікованих з початку 2025 року, найбільше безпілотних авіаційних комплексів – майже чотири десятки зразків. Зокрема, є безпілотники з оптоволоконним каналом управління.
"У переліку кодифікованих зразків ОВТ у першому місяці 2025 року також понад 20 зразків військової автотехніки різних типів та призначення. Крім того – боєприпаси, техніка тилу, наземні роботизовані комплекси. Допущено до використання у ЗСУ також окремі зразки обладнання для інженерних та РХБЗ підрозділів", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони зазначили, що серед кодифікованого для потреб Сил оборони іноземного озброєння є низка зразків стрілецької зброї різних типів від відомих зброярських концернів Європи та США. Зокрема, йдеться про гранатомети, спецавтомобілі тощо.
- Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ український безпілотний авіаційний комплекс "Громило".
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