У січні Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння і військової техніки

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства із посиланням на заступника міністра оборони України Анатолія Клочко.

"З огляду на високу інтенсивність бойових дій на фронті наші воїни потребують більше зброї за широкою номенклатурою. Нам потрібно більше саме інноваційних засобів ураження, щоб збільшити можливості наших воїнів на полі бою. Вітчизняні зброярі швидко реагують на потреби сьогодення, збільшують обсяги виробництва, розробляють новітні зразки зброї. Особливо помітний прогрес у розробці безпілотних комплексів різних типів та призначення: повітряних, наземних, морських та засобів РЕБ", - зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко.

Повідомляється, що серед зразків ОВТ, кодифікованих з початку 2025 року, найбільше безпілотних авіаційних комплексів – майже чотири десятки зразків. Зокрема, є безпілотники з оптоволоконним каналом управління.

"У переліку кодифікованих зразків ОВТ у першому місяці 2025 року також понад 20 зразків військової автотехніки різних типів та призначення. Крім того – боєприпаси, техніка тилу, наземні роботизовані комплекси. Допущено до використання у ЗСУ також окремі зразки обладнання для інженерних та РХБЗ підрозділів", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що серед кодифікованого для потреб Сил оборони іноземного озброєння є низка зразків стрілецької зброї різних типів від відомих зброярських концернів Європи та США. Зокрема, йдеться про гранатомети, спецавтомобілі тощо.