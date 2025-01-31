До експлуатації в ЗСУ допустили безпілотний авіаційний комплекс "Громило"
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ український безпілотний авіаційний комплекс "Громило"
Про це повідомило Міноборони.
Комплекс "Громило" можна застосовувати, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. Конструкційно FPV-дрони комплексу оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.
У відомстві додали, що "Громило" можна застосовувати вдень та вночі. Крім того, літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
- Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Збройних Сил України безпілотний наземний комплекс "Змій логістичний" українського виробництва.
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