"Змій логістичний": Міноборони допустило до використання в ЗСУ безшумного робота-логіста

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає пресслужба Міноборони.

Зазначається, що цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у районі бойових дій.

"Завдяки незначній висоті "Змій логістичний" залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою", - наголосив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.

У відомстві розповіли, що тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку. За потреби на нього можна встановити додаткові модулі.

Також робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Він рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. Оператор керує роботом з безпечної відстані.