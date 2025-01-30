"Змій логістичний": Міноборони допустило до використання в ЗСУ безшумного робота-логіста
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Збройних Сил України безпілотний наземний комплекс "Змій логістичний" українського виробництва
Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає пресслужба Міноборони.
Зазначається, що цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у районі бойових дій.
"Завдяки незначній висоті "Змій логістичний" залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою", - наголосив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.
У відомстві розповіли, що тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку. За потреби на нього можна встановити додаткові модулі.
Також робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Він рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. Оператор керує роботом з безпечної відстані.
- Раніше Міністерство оборони передало військовим близько восьми десятків вантажівок українського виробництва, які використовуватимуть для виконання спеціальних та бойових завдань.
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