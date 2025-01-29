Міноборони передало ЗСУ партію вантажівок українського виробництва, вперше закуплену під держгарантії

Про це повідомило Міноборони.

Там зазначили, що це перша партія транспорту, закупленого в межах контракту під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії.

Відповідний державний контракт уклали у грудні 2024 року, а в січні цього року Міноборони вже отримали близько восьми десятків вантажівок з колісною формулою 4х4 та 6х6, в яких можна перевозити особовий склад та вантажі військового призначення.

Локалізація виробництва цих автомобілів в Україні перевищує 50%, зазначили в оборонному відомстві.

У Міноборони також зауважили, що програма підвищення обороноздатності й безпеки держави, яку реалізують разом з Кабміном, має позитивний вплив на розвиток вітчизняної економіки та створює мультиплікаційний ефект.

Так, коштом державного бюджету та банківських кредитів програма дозволяє підтримати українських виробників та залучити громадян до створення продукції із доданою вартістю.

"У 2024 році Міноборони зробило акцент на закупівлях під держгарантії військової техніки для тилу: броньовані автомобілі та медеваки, спеціальна вантажна техніка, лазне-пральні комплекси, паливозаправники тощо. У 2025 році сфокусуємося на закупівлі засобів ураження, щоб завдавати якнайбільше шкоди ворогу", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.