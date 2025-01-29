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Головна Технології Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво FPV-дронів

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво FPV-дронів

Юлія Лаврук
29 січня, 2025 середа
09:58
Технології FPV-дрон

Міністерство оборони України наприкінці минулого року започаткувало виробництво власних FPV-дронів на базі державного підприємства

Зміст

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Пілотний проєкт з виробництва кодифікованих FPV-дронів стартував у грудні минулого року. В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони. 

Вироблену продукцію скеровуватимуть підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

"Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", – прокоментував перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У Міноборони також додали, що фахівці головного управління оборонних інновацій відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом з іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів. Завдяки цьому в МО сподіваються суттєво збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва зброї.

  • На початку року президент України Володимир Зеленський заявляв, що одним із завдань країни є зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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