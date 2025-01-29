Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво FPV-дронів
Міністерство оборони України наприкінці минулого року започаткувало виробництво власних FPV-дронів на базі державного підприємства
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Пілотний проєкт з виробництва кодифікованих FPV-дронів стартував у грудні минулого року. В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.
Вироблену продукцію скеровуватимуть підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.
"Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", – прокоментував перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
У Міноборони також додали, що фахівці головного управління оборонних інновацій відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом з іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів. Завдяки цьому в МО сподіваються суттєво збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва зброї.
- На початку року президент України Володимир Зеленський заявляв, що одним із завдань країни є зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів.
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