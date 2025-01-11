"Нашим завданням є зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів", – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський в суботу, 11 січня, провів Ставку, на якій обговорили завдання українських виробників зброї на 2025 рік
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Сьогодні доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки", – сказав президент.
Володимир Зеленський доручив збільшити кількість замовлень дронів. За його словами, це завдання вже виконують.
Він також подякував усім підрозділам, які завдають ударів по російських військових обʼєктах та військовій логістиці окупанта.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році зростуть до рекордних 739 млрд грн.
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