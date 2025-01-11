Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Нашим завданням є зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів", – Зеленський

"Нашим завданням є зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів", – Зеленський

Юлія Лаврук
11 січня, 2025 субота
14:52
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 11 січня, провів Ставку, на якій обговорили завдання українських виробників зброї на 2025 рік

Зміст

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Сьогодні доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки", – сказав президент.

Володимир Зеленський доручив збільшити кількість замовлень дронів. За його словами, це завдання вже виконують. 

Він також подякував усім підрозділам, які завдають ударів по російських військових обʼєктах та військовій логістиці окупанта. 

  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році зростуть до рекордних 739 млрд грн.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Володимир Зеленський
ВПК
безпілотник
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+1.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 січня
15:39
Ексклюзив
Без людей, сил та засобів нам ніяк не втримати Курахове, - майор запасу НГУ Гетьман
15:29
Оновлено
До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо
15:21
зима, мороз
У Великій Британії вперше за 15 років температура повітря знизилась до -18,7°C
14:38
зима_кіт
Прохолодно і практично без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
14:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Бабах сильний був". Поблизу білоруського Гомеля вибухнув "шахед"
14:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
Ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде у 2025 році, - російський опозиційний експерт Морозов
14:02
США Японія
На інавгурацію Трампа від Японії вирушить глава МЗС Івая, - Reuters
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Полярності Трампа
13:58
терористи ХАМАС
ХАМАС погодився на компроміс з Ізраїлем, аби наблизитись до угоди про перемир'я, - ЗМІ
13:53
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
Трампу не надто важливі умови угоди між РФ та Україною щодо припинення війни, - дипломат Брайза
13:46
застосунок Дія
У Дії відновили доступ до свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені
13:27
ЗСУ
Відхід ЗСУ з Курщини спричинить наступ армії РФ на Україну із цього напрямку, - WP
13:23
Нестор Шуфрич
Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження із СІЗО, - Гончаренко
13:04
На Одещині прикордонники затримали 11 чоловіків, які за 7-10 тисяч доларів хотіли втекти до Молдови
13:03
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни в Україні, - ЗМІ
12:42
Таїсія Бабенко
"Боролась з раком понад рік": померла титулована українська футзалістка Таїсія Бабенко
12:35
Ексклюзив
На фото: військові
Питання Курахового залишається невирішеним: військовослужбовець Тимочко про дії росіян на напрямку
12:00
OPINION
Учімось жити й перемагати у звихнутому часі
11:36
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
DeepState повідомив про окупацію Курахового росіянами: у ЗСУ кажуть, що утримують позиції в місті
11:25
танкер Eventin
Пошкоджений танкер тіньового флоту РФ Eventin відбуксовують від німецького Рюгена
10:53
Ексклюзив
Перша підземна школа на Сумщині
На Сумщині будують підземні школи: журналістка Сітак розповіла про витрати на будівництво
10:52
Адміністрація Байдена продовжила на 1,5 року особливий статус для українських біженців у США
10:49
Україна матиме можливість закупати ППО італійського виробництва коштом заморожених російських активів
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 січня: за скільки можна купити євро та долар у банках
10:22
В російському Енгельсі четверту добу горить нафтобаза, яку уразили українські БПЛА
10:03
OPINION
Зустріч з Трампом. Путіну кортить показати, що з ним говорять
10:00
За добу поліцейські ліквідували майже півсотні "ухилянтських схем" у 22 регіонах: організаторам та учасникам оголосили понад 60 підозр
09:56
соцмережа Х (Твіттер)
Низка вишів Німеччини та Австрії бойкотують соцмережу X через підтримку Маском партії AfD
09:29
У Пакистані державний авіаперевізник відновив прямі рейси до Європи після перерви у 4 роки
09:10
ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі знищили 47 ворожих БПЛА, ще 27 - не досягли цілей
09:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Запоріжжя та область: одна людина загинула, є поранені
08:47
латвійський доброволець Едгар Платонов
На війні проти росіян загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов
08:45
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Україну безпілотниками: у Запоріжжі лунали вибухи, на Київщині працювала ППО
08:36
Огляд
Не такі скандинави, електричка до Європи, секс із фікусом - 5 книг про звільнення
08:22
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 213 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 штурми
08:18
Дональд Трамп
Трамп планує підписати понад 100 указів у перший день президентства, - АР
08:01
OPINION
Келлог привезе у Київ ультиматум Зеленському?
08:00
Окупанти в Криму розміщують опорні пункти у занедбаних багатоповерхівках, - "Атеш"
07:35
втрати окупантів
Засіб ППО, 10 танків і 1570 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:04
Маріупольський порт
Окупанти в Маріуполі вдвічі збільшили вантажообіг порту для вивезення награбованого
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV