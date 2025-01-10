Видатки на озброєння та військову техніку зростуть до рекордних 739 млрд грн, - Шмигаль про оборонний бюджет
Видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році зростуть до рекордних 739 мільярдів гривень
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Лише на розвиток спроможностей нашої оборони уряд спрямує майже 55 мільярдів гривень", - зазначив прем’єр-міністр.
Також, за його словами, "плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування існуючих виробничих спроможностей до 30 мільярдів доларів".
"Абсолютно суттєва сума і ми працюємо над тим, щоби це було реалізовано", - наголосив Денис Шмигаль.
- На початку січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль окреслив плани в ОПК на 2025 рік.
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