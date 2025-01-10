Видатки на озброєння та військову техніку зростуть до рекордних 739 млрд грн, - Шмигаль про оборонний бюджет

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Лише на розвиток спроможностей нашої оборони уряд спрямує майже 55 мільярдів гривень", - зазначив прем’єр-міністр.

Також, за його словами, "плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування існуючих виробничих спроможностей до 30 мільярдів доларів".

"Абсолютно суттєва сума і ми працюємо над тим, щоби це було реалізовано", - наголосив Денис Шмигаль.