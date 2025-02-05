Пем Бонді стала новою очільницею генпрокуратури США

Про це повідомляє Reuters.

Так, Бонді отримала необхідну підтримку у Сенаті - проголосували 54 сенатори, 46 виступили проти.

Бонді також пообіцяла підтримувати незалежність департаменту під час слухань щодо підтвердження минулого місяця, сказавши законодавцям, що не буде втручати політику в кримінальні чи цивільні розслідування.

"Але законодавці продовжують хвилюватися щодо того, чи буде вона чинити опір потенційно неправильним або незаконним наказам Трампа після звільнення десятків прокурорів, які висунули проти нього кримінальні звинувачення", - пишуть журналісти.

Посадовиця, яка десятиліттями працювала прокурором, представляла Трампа під час його першого судового процесу щодо імпічменту. Вона також повторювала деякі з його неправдивих заяв про фальсифікацію результатів голосування на президентських виборах 2020 року.

Згідно з фінансовими деклараціями, які Бонді подала до Управління з питань урядової етики, вона також володіє часткою в медіакомпанії Трампа - Trump Media and Technology Group.