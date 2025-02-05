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У Часовому Яру залишається 205 цивільних людей, - очільник МВА

Віталій Бесараб
5 лютого, 2025 середа
08:41
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Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що у місті залишаються цивільні, які запевняють, що планують виїхати, або говорять, що не будуть покидати місто

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в місті стабільно важка й складна. На території міста тривають бойові дії. Наші військові намагаються зробити все можливе, щоб обороняти Часів Яр. У місті за офіційною статистикою залишається 205 цивільних громадян. Ми постійно чуємо від них, що вони збираються евакуюватись, або кажуть, що будуть залишатись до останнього у місті. На жаль, ситуація складається так, що згодом вони розуміють, що жити в таких умовах просто нереально. Це навіть не існувати", - розповів Чаус.

За словами начальника МВА, минулого тижня люди намагались покинути місто самотужки, їм допомогли виїхати.

"Цього тижня в нас були люди, яким допомогли виїхати з міста, вони намагались виїхати самі. На щастя, є люди, які вижили. Однак, на жаль, є такі люди, які назавжди залишились в громаді", - додав він.

  • За добу 3 лютого на російсько-українському фронті зафіксували 110 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 38 ворожих атак.
  • 4 лютого головний редактор "Суспільне Донбас" Андрій Крамченков в етері Еспресо розповів, що інтенсивність боїв на Покровському напрямку трохи зменшилася, але на цьому тлі зросла кількість штурмів на Краматорському напрямку.
  • 4 лютого військовий оглядач Денис Попович в етері Еспресо висловив думку, що ЗСУ мають розглядати сценарій виходу з Часового Яру через зменшення можливостей з організації оборони в місті.

 

Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Часів Яр
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