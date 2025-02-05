У Часовому Яру залишається 205 цивільних людей, - очільник МВА

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в місті стабільно важка й складна. На території міста тривають бойові дії. Наші військові намагаються зробити все можливе, щоб обороняти Часів Яр. У місті за офіційною статистикою залишається 205 цивільних громадян. Ми постійно чуємо від них, що вони збираються евакуюватись, або кажуть, що будуть залишатись до останнього у місті. На жаль, ситуація складається так, що згодом вони розуміють, що жити в таких умовах просто нереально. Це навіть не існувати", - розповів Чаус.

За словами начальника МВА, минулого тижня люди намагались покинути місто самотужки, їм допомогли виїхати.

"Цього тижня в нас були люди, яким допомогли виїхати з міста, вони намагались виїхати самі. На щастя, є люди, які вижили. Однак, на жаль, є такі люди, які назавжди залишились в громаді", - додав він.