У Часовому Яру залишається 205 цивільних людей, - очільник МВА
Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що у місті залишаються цивільні, які запевняють, що планують виїхати, або говорять, що не будуть покидати місто
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація в місті стабільно важка й складна. На території міста тривають бойові дії. Наші військові намагаються зробити все можливе, щоб обороняти Часів Яр. У місті за офіційною статистикою залишається 205 цивільних громадян. Ми постійно чуємо від них, що вони збираються евакуюватись, або кажуть, що будуть залишатись до останнього у місті. На жаль, ситуація складається так, що згодом вони розуміють, що жити в таких умовах просто нереально. Це навіть не існувати", - розповів Чаус.
За словами начальника МВА, минулого тижня люди намагались покинути місто самотужки, їм допомогли виїхати.
"Цього тижня в нас були люди, яким допомогли виїхати з міста, вони намагались виїхати самі. На щастя, є люди, які вижили. Однак, на жаль, є такі люди, які назавжди залишились в громаді", - додав він.
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