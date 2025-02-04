Російські військові рвуться почати бої за Костянтинівку: головний редактор Суспільне Донбас Крамченков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Донбасі вся Україна б'ється за те, щоб противник не просунувся далі. Основними напрямками докладання російських зусиль залишаються Покровськ і Краматорська агломерація. Ворог намагається обійти Покровськ з півдня з обох флангів: з південно-західного та з південно-східного.

На південно-східному фланзі вони вже майже вийшли на трасу Покровськ - Мирноград - Костянтинівка. Тривають бої поблизу самої траси. На південно-західному фланзі обходять вже впритул до Дніпропетровської області. Російські дрони вже помічені поблизу стели Донецької області. Логістика до Покровська ускладнюється", - зауважив Крамченков.

За словами головного редактора Суспільне Донбас, наразі інтенсивність боїв на Покровському напрямку трохи спала. На цьому фоні зросла кількість штурмів на Краматорському напрямку, зокрема в місті Часів Яр. Окупанти вже захопили майже все місто, бої тривають на околицях.

"Канал вони вже перейшли, але бої за Часів Яр тривають. Якщо ворог повністю захопить Часів Яр, ситуація в Костянтинівці ускладниться. Кількість обстрілів та номенклатура озброєнь, яку застосовують росіяни по Костянтинівці, зросла. Також зросла кількість штурмів Торецька, більша частина міста вже захоплена. Місто виглядає як суцільна руїна, буквально кожна будівля пошкоджена або повністю зруйнована.

На північних околицях Торецька продовжуються бої, українська піхота ще тримається, але це питання часу - питання кількості снарядів та авіабомб, які росіяни використовують для знищення будівель, в яких тримається оборона", - пояснив Крамченков.

Головний редактор Суспільне Донбас також додав, що бої за Торецьк і Часів Яр треба сприймати як фланги оборони Костянтинівки.

"Коли росіяни захоплять ці два міста, наступною буде Костянтинівка, яка є найближчим тилом для угруповання, що б'ється за Торецьк, Курдюмівку та Часів Яр. Найбільша частина населення неокупованої частини Донецької області залишається в Краматорській агломерації, зокрема в містах Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка. Російські військові вже рвуться почати бої за Костянтинівку", - наголосив Крамченков.