Ймовірно, ЗСУ доведеться вийти з Часового Яру, - військовий оглядач Попович

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Стосовно Покровського напрямку є інформація про те, що ворог скорочує активність наступальних дій. Водночас також є повідомлення, що ворог має просування на цьому напрямку. Зменшення кількості бойових зіткнень за даними Генштабу, але десь ворог все-таки намагається просуватись. Тому, коли мене просять прокоментувати цю інформацію, я відповідаю, що нам потрібно трішки почекати для того, щоб точно зрозуміти, чи є зменшення активності ворога на Покровському напрямку. Втім, Генштаб ЗСУ так чи інакше фіксує зменшення бойових зіткнень на Покровському напрямку", - розповів Попович.

Оглядач зауважив, що в ЗСУ залишається все менше можливостей організовувати оборону в Часовому Яру. Саме тому у перспективі слід розглядати відхід підрозділів Сил оборони з міста.

"Щодо Часового Яру, який належить до Краматорського напрямку. Цей напрямок немає відношення до Покровського. Утім, у Часовому Яру ворог теж має просування. Часів Яр ми маємо розглядати разом з Торецьким напрямком. Так чи інакше це будуть плацдарми для подальшого наступу на Костянтинівку. Часів Яр тримається вже понад рік. За місто почались активні бойові дії після того, як впала Авдіївка. У боях за місто ворог втратив дуже велику кількість ресурсів та живої сили. Однак, ймовірно, ЗСУ доведеться виходити з міста. Залишається все менше можливостей для організації оборони Часового Яру, бо місто зруйноване", - підсумував він.