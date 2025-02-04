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Ексклюзив

Ймовірно, ЗСУ доведеться вийти з Часового Яру, - військовий оглядач Попович

Віталій Бесараб
4 лютого, 2025 вiвторок
15:26
Війна з Росією

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що ЗСУ мають розглядати сценарій виходу з Часового Яру через зменшення можливостей з організації оборони в місті

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Стосовно Покровського напрямку є інформація про те, що ворог скорочує активність наступальних дій. Водночас також є повідомлення, що ворог має просування на цьому напрямку. Зменшення кількості бойових зіткнень за даними Генштабу, але десь ворог все-таки намагається просуватись. Тому, коли мене просять прокоментувати цю інформацію, я відповідаю, що нам потрібно трішки почекати для того, щоб точно зрозуміти, чи є зменшення активності ворога на Покровському напрямку. Втім, Генштаб ЗСУ так чи інакше фіксує зменшення бойових зіткнень на Покровському напрямку", - розповів Попович.

Оглядач зауважив, що в ЗСУ залишається все менше можливостей організовувати оборону в Часовому Яру. Саме тому у перспективі слід розглядати відхід підрозділів Сил оборони з міста.

"Щодо Часового Яру, який належить до Краматорського напрямку. Цей напрямок немає відношення до Покровського. Утім, у Часовому Яру ворог теж має просування. Часів Яр ми маємо розглядати разом з Торецьким напрямком. Так чи інакше це будуть плацдарми для подальшого наступу на Костянтинівку. Часів Яр тримається вже понад рік. За місто почались активні бойові дії після того, як впала Авдіївка. У боях за місто ворог втратив дуже велику кількість ресурсів та живої сили. Однак, ймовірно, ЗСУ доведеться виходити з міста. Залишається все менше можливостей для організації оборони Часового Яру, бо місто зруйноване", - підсумував він.

  • За добу 3 лютого на російсько-українському фронті зафіксували 110 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 38 ворожих атак.
  • 4 лютого головний редактор Суспільне Донбас Андрій Крамченков в етері Еспресо розповів, що інтенсивність боїв на Покровському напрямку трохи зменшилася, але на цьому тлі зросла кількість штурмів на Краматорському напрямку
     
Теги:
Україна
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Часів Яр
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