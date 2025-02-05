Зеленський: Путіну байдуже, хто буде президентом України. Головне - з антизахідною позицією
Володимир Зеленський вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже, хто буде президентом України. Головне, щоб ця людина мала антизахідну позицію
Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.
"Путіну байдуже, хто буде президентом України, головне, щоб це був хтось з антизахідною, антиєвропейською, антинатівською позицією. Хтось, хто вважає НАТО ворогом, – саме так, як Кремль змальовує Альянс для росіян", - заявив лідер України.
Зеленський переконаний, що Росії потрібна маріонетка в Києві – людина, яку вони зможуть контролювати.
"До війни вони вже мали вплив у нашому парламенті. Вони контролювали одну з найбільших політичних партій і робили все, щоб Україна не могла остаточно обрати європейський шлях", - додав він.
Водночас Зеленський наголосив, що окупанти в Україні хочуть зробити те саме, що вони зробили в Чечні, – повністю знищити та перетворити на абсолютно підконтрольну й підвладну їм територію.
"Те саме вони зробили в Грузії: спочатку – заморожений конфлікт, потім – підвладний уряд. Цю саму тактику вони застосували й у Білорусі", - наголосив президент.
- Очільник Кремля продовжує просувати наратив, що "президент Володимир Зеленський є нелегітимним". У МЗС України назвали такі заяви абсурдними.
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