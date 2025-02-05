Демократи у Конгресі США розкритикували Департамент ефективності уряду на чолі з Маском

Про це повідомляє CNN.

"Цього тижня ми з лідером Гоакімом Джеффрісом об'єднаємо зусилля, щоб проштовхнути законодавство, спрямоване на запобігання незаконному втручанню в платіжні системи міністерства фінансів, щоб не допустити потрапляння даних про кожного з нас до невеликої групи людей, які можуть переглядати їх за власним бажанням", - заявив Шумер.

Він також наголосив на необхідності провести реформи та знайти способи підвищення ефективності уряду. Однак, за його словами, "історія свідчить про те, що коли це відбувається під покровом ночі в дуже обмеженій групі людей з обмеженим досвідом, це ніколи не працює".

"Запам'ятайте мої слова. Американський народ не потерпить, щоб необрана таємна група безкарно керувала виконавчою владою. Бути інноваційним - це добре, але, пане Маск, це не технологічний стартап. Це державні установи, які займаються такими речами, як соціальне забезпечення, медичне страхування і національна оборона, і забезпечують добробут американського народу, і американський народ має право бути частиною цих дебатів", - додав демократ.

"Що б не робив DOGE, це, безумовно, не те, як виглядає демократія, і ніколи не виглядало в великій історії цієї країни", - наголосив Шумер.