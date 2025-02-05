Трамп підтвердив, що його адміністрація веде перемовини з російською та українською сторонами

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо дуже гарні переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми спілкуємося з росіянами, ми розмовляємо з українським керівництвом", - сказав Трамп під час спільної пресконференції в Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Він повторив свої висловлювання, що війни в України не сталося б, якби він був президентом. Трамп також зазначив, що отримує звіти щотижня про втрати з російського й українського боку, підкресливши, що реальні цифри вражають.

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"Я хочу побачити завершення цього. Я хочу, щоби це закінчилося з однієї простої причини – життя молодих людей абсолютно знищене з обох сторін", - наголосив він.

Президент США висловив сподівання, що в процесі врегулювання вдасться досягти успіху: "Ми ведемо дуже гарні перемовини, і я думаю, що у нас це вийде".