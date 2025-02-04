Як відомо, новий президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про своє бажання зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним і не погоджувався із підходом свого попередника Джозефа Байдена, який відмовився від будь-яких контактів із російським очільником після великого нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року.

Президент Російської Федерації Путін також говорив, що готовий для зустрічі з американським президентом. Для Путіна це, поза сумнівом, буде величезна дипломатична перемога, яка продемонструє фіаско ізоляції Російської Федерації з боку країн цивілізованого світу. Захід у 2022 році сподівався, що така дипломатична ізоляція примусить Путіна припинити війну проти України й перейти до перемовин щодо закінчення найбільшого з часів Другої світової війни конфлікту у Європі.

Однак відразу стало очевидно, що країни Глобального Півдня, насамперед Китайська Народна Республіка, Індія, Південно-Африканська Республіка чи Бразилія, які є членами союзу БРІКС, відмовилися від будь-якої дипломатичної ізоляції Росії й продовжили із російським керівництвом плідні політичні, економічні та дипломатичні контакти, яким не заважало продовження війни Росії проти України.

Тепер до прориву ізоляції Російської Федерації й фактичної акцептації силових зусиль Володимира Путіна приєднуються і Сполучені Штати на чолі із Дональдом Трампом.

Є очевидним, що російсько-американська зустріч на вищому рівні стане серйозною поразкою Сполучених Штатів і беззаперечною перемогою Росії, які б не були підсумки цієї зустрічі. Хоча, чесно кажучи, якихось серйозних підсумків ніхто й не очікує. Але Путіну потрібна зустріч заради зустрічі, яка, по-перше, продемонструє фіаско його ізоляції, а, по-друге, відкриє дорогу до Москви тим західним політикам, які хотіли б відновити політичні та економічні контакти з Російською Федерацією.

Деякі з них, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми хорошими зв'язками із Трампом, а також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, навіть не стали очікувати зустрічі між російським і американським президентом.

Телефону розмову з Путіним вже провів федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який також, очевидно, сподівається, що Європа буде мати голос після того, як Трамп і Путін зустрінуться й обговорять можливості відновлення російсько-американського переговорного процесу.

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Але тут, звичайно, виникає питання, де можуть зустрітися президенти в разі, якщо рішення про їхню зустріч буде ухвалено, скажімо, після телефонної розмови між Трампом і Путіним.

Є очевидним, що Росія хотіла покарати Європу за те, що європейські країни поставилися гідно і запровадили санкції проти Російської Федерації у відповідь на її вторгнення в Україну. У тому світі, який бажає сформувати Путін, покарання буде якраз за моральну і чесну позицію, а політичні переваги будуть надаватися тим країнам, які якраз займали позицію аморальну і готові були підтримувати зв'язки з агресором, не зважаючи на ті дії, які Путін почав і продовжує здійснювати в Україні, вбиваючи її мирних мешканців і атакуючи міста.

Серед тих країн, які продовжували плідні зв'язки з Російською Федерацією і не звертали жодної серйозної уваги на загибель її громадян, були, звичайно, країни Перської Затоки: Саудівська Аравія й Об'єднані Арабські Емірати. Однак тут, як підкреслює Reuters, питанням буде те, наскільки ці країни можуть бути нагороджені російським очільникам, вже говорячи про їхні тісні зв'язки із самими Сполученими Штатами.

Путін хотів би продемонструвати, що такі серйозні взаємини також не можуть призвести до дипломатичного успіху. В його системі цінностей, з якою він збирається зараз проводити контакти з новим американським президентом, союзницькі стосунки з США є скоріше негативом ніж перевагою.

І тому Саудівська Аравія попри хороші особисті стосунки й фактично правителя принца Мухаммеда із Путіним розглядається як другий варіант щодо можливої зустрічі між російським і американським президентами саме у звʼязку із тісними союзницькими взаєминами між США і цією країною.

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Таким чином, більш реалістичним варіантом виглядають Об’єднанні Арабські Емірати, які Завжди намагалися дистанціюватися від тісних контактів між США, Китаєм і Росією. І може саме Емірати будуть здаватися нейтральною територією для проведення зустрічі між Трампом і Путіним.

Тим часом не є очевидним, що саме ці дві країни зараз розглядаються як майданчик для побачення Трампа і Путіна у Білому домі. І тут може бути зовсім інший поворот подій. Путін може хотіти нав'язати Трампу не тільки готовність американського президента першим звернутися до російського лідера із пропозицією про зустріч, але і місце, де буде проведена така зустріч. Тобто Путін хотів би перехопити у Трампа дипломатичну ініціативу і нагадати, хто диктує правила у тому світі, в якому Трамп очолив Сполучені Штати. І, звичайно, це зовсім не та ситуація, яка може сподобатися честолюбному американському президенту, який у цьому ж самому світі не бачить нікого, окрім себе, і впевнений, що саме його тиск може призвести до тих результатів, на які він розраховує.

Таким чином, поки що дуже важко сказати, до яких результатів призведе боротьба честолюбства, яка, за великим рахунком, визначає російську політику усі десятиріччя правління Володимира Путіна, і американську політику, коли на чолі цієї держави опиняється Дональд Трамп. Очевидно, що Трампу не захочеться зустрічатися з Путіним в ситуації, коли буде продемонстрована його власна слабкість, його готовність йти на пропозиції конкурента і його готовність погодитися із будь-якими пропозиціями російського лідера, тому що тоді буде абсолютно незрозуміло, як він може переконати Путіна припинити, чи хоча б призупинити його криваву і несправедливу війну проти України.

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Однак як вийти з цієї ситуації, тобто зустрітися із Путіним і не дати йому ініціативу у підготовці такої зустрічі, мені здається, у Білому домі зараз не дуже знають.

Таким чином ми можемо зустрітися не із ситуацією пошуку місця для зустрічі російського та американського президентів, а із ситуацією пошуку часу для такої зустрічі, яка може відкладатися рівно до того моменту, коли її проведення не буде виглядати принизливим для обох очільників держави.

Втім, ситуація, коли хтось запрошує Трампа і Путіна приїхати й поговорити, а вони нібито приймають запрошення такого керівника, може виглядати компромісом і для Білого дому, і для Кремля, і прискорити підготовку російсько-американського саміту на вищому рівні.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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