Під виглядом зооволонтерів збирали розвіддані на Харківщині: СБУ затримала підозрюваних
Служба безпеки затримала жителів Харківської області, які під виглядом зооволонтерів коригували ракетно-бомбові удари РФ по обласному центру та його околицях
Про це повідомляє СБУ.
Так, підозрюваними виявилися місцевий безробітний та його співмешканка. Воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала пару через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.
"Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам", - повідомили в СБУ.
Як встановили правоохоронці, для цього підозрювані на власному подвір’ї обладнали імпровізований притулок. Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження.
Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Російським агентам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нещодавно правоохоронці викрили агентурну групу ФСБ, яка шпигувала за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій у Києві, Дніпрі й Одесі. Ймовірному організатору – столичному адвокату – оголосили підозру в держзраді.
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