Під виглядом зооволонтерів збирали розвіддані на Харківщині: СБУ затримала підозрюваних

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваними виявилися місцевий безробітний та його співмешканка. Воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала пару через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

"Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам", - повідомили в СБУ.

Як встановили правоохоронці, для цього підозрювані на власному подвір’ї обладнали імпровізований притулок. Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Російським агентам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.