Група агентів РФ стежила за волонтерами й посадовцями у Києві, Дніпрі й Одесі: адвокату-організатору оголосили підозру в держзраді
Правоохоронці викрили агентурну групу ФСБ, яка шпигувала за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій у Києві, Дніпрі й Одесі. Ймовірному організатору – столичному адвокату – оголосили підозру в держзраді
Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.
За даними слідства, столичний адвокат керував агентурною мережею спецслужб РФ, яка діяла на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині. До злочинної діяльності він нібито залучив свою сестру та ще кількох громадян з різних регіонів.
Так, за інформацією правоохоронців, підозрювані стежили за співробітниками державних установ, які відповідають за постачання озброєння з-за кордону. Також слідкували за керівником одного з провідних волонтерських фондів та співробітниками Спеціальної моніторингової місії ООН в Україні.
"За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за "об'єктами", у тому числі з використанням оптичних приладів. Так, наприклад, керівник агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів", – зазначили в СБУ.
Слідство встановили, що підозрювані надавали ворогу інформацію про портову та енергетичну інфраструктури України, підприємства, що випускають продукцію оборонного призначення, а також збирали інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, місцеперебування систем ППО та військової авіації.
Правоохоронці оголосили підозру адвокату та його родичці у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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