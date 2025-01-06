Хотіли підірвати вхід до будівлі підрозділів Сил оборони: СБУ запобігла теракту росіян на Київщині
Служба безпеки України запобігла масовому теракту, запланованому російськими спецслужбами на Київщині. Зловмисники мали намір підірвати вхід до будівлі підрозділів Сил оборони
Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Контррозвідка затримала чотирьох людей, які входили до агентурної мережі РФ та готували підрив вибухівки у будівлі, де розміщується підрозділ українських Сил оборони.
За даними слідства, саморобний вибуховий пристрій був схований у тактичному рюкзаку, який неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у форму військового ЗСУ, мав занести на територію режимного об’єкта.
В Офісі генпрокурора додали, що, приїхавши на Київщину, юнак поселився у готелі неподалік обумовленого місця вчинення злочину і діяв за інструкцією, яку отримав через месенджер Telegram від свого російського куратора.
Він забрав залишений у визначеному місці рюкзак з саморобним вибуховим пристроєм та військовою формою українського зразка. Переодягнувшись у військову форму, він прибув на місце та заклав вибухівку.
Ворог планував дистанційно активувати вибухівку, як тільки хлопець потрапить у приміщення, проте сам агент не підозрював про загрозу для свого життя, вважаючи, що вибух станеться лише після його виходу з будівлі.
"Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано", - зазначили в СБУ.
Згідно з повідомленням, цей теракт мав на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні і створити видимість конфлікту всередині Сил оборони.
Установлено, що затримані діяли окремо, але під контролем одного куратора з Росії. Серед арештованих – 16-річний студент із Кіровоградської області, який отримав координати місця зберігання вибухівки від росіян. Ще один учасник — 19-річний молодик, що перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент.
Сам "початковий тайник" облаштували 2 жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.
Під час обшуків у затриманих було вилучено мобільні телефони, які підтверджують їхні зв'язки з агресором, а також 1,5 кг вибухової суміші для створення саморобного вибухового пристрою.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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