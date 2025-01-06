Хотіли підірвати вхід до будівлі підрозділів Сил оборони: СБУ запобігла теракту росіян на Київщині

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Контррозвідка затримала чотирьох людей, які входили до агентурної мережі РФ та готували підрив вибухівки у будівлі, де розміщується підрозділ українських Сил оборони.

За даними слідства, саморобний вибуховий пристрій був схований у тактичному рюкзаку, який неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у форму військового ЗСУ, мав занести на територію режимного об’єкта.

В Офісі генпрокурора додали, що, приїхавши на Київщину, юнак поселився у готелі неподалік обумовленого місця вчинення злочину і діяв за інструкцією, яку отримав через месенджер Telegram від свого російського куратора.

Він забрав залишений у визначеному місці рюкзак з саморобним вибуховим пристроєм та військовою формою українського зразка. Переодягнувшись у військову форму, він прибув на місце та заклав вибухівку.

Ворог планував дистанційно активувати вибухівку, як тільки хлопець потрапить у приміщення, проте сам агент не підозрював про загрозу для свого життя, вважаючи, що вибух станеться лише після його виходу з будівлі.

"Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано", - зазначили в СБУ.

Згідно з повідомленням, цей теракт мав на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні і створити видимість конфлікту всередині Сил оборони.

Установлено, що затримані діяли окремо, але під контролем одного куратора з Росії. Серед арештованих – 16-річний студент із Кіровоградської області, який отримав координати місця зберігання вибухівки від росіян. Ще один учасник — 19-річний молодик, що перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

Сам "початковий тайник" облаштували 2 жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

Під час обшуків у затриманих було вилучено мобільні телефони, які підтверджують їхні зв'язки з агресором, а також 1,5 кг вибухової суміші для створення саморобного вибухового пристрою.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.