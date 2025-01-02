У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вигукнув на підтримку РФ

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Інцидент стався 1 січня.

"О 9-й ранку у Чернігові біля меморіальної стели загиблим Героям відбувалося традиційне вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх", - написали в поліції.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його на одній з вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 436-2 КК України - "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



