У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вигукнув на підтримку РФ
У Чернігові затримали чоловіка, який біля стели загиблим захисникам під час хвилини мовчання вигукнув слова на підтримку Росії
Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.
Інцидент стався 1 січня.
"О 9-й ранку у Чернігові біля меморіальної стели загиблим Героям відбувалося традиційне вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх", - написали в поліції.
Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його на одній з вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Відкрито провадження за частиною 1 статті 436-2 КК України - "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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