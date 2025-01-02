Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вигукнув на підтримку РФ

У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вигукнув на підтримку РФ

Євген Козярін
2 січня, 2025 четвер
06:42
Кримінал

У Чернігові затримали чоловіка, який біля стели загиблим захисникам під час хвилини мовчання вигукнув слова на підтримку Росії

Зміст

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Інцидент стався 1 січня.

"О 9-й ранку у Чернігові біля меморіальної стели загиблим Героям відбувалося традиційне вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх",  - написали в поліції. 

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його  на одній з вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 436-2 КК України - "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

 

Теги:
Росія
Чернігів
Війна з Росією
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ салют
Автор Ксенія Золотова
31 грудня, 2024 вiвторок
У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+4.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.89
    Купівля 41.89
    Продаж 42.48
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 січня
08:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: на Київщині працювала ППО
08:02
OPINION
Як Росія сіє зневіру
08:00
Огляд
дрон на оптоволокні
Відкриття року: що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни
07:25
втрати росіян
Російська армія за добу на фронті втратила 1370 військових, 13 бронемашин та 20 артсистем
07:25
РФ випустила 11 КАБів по Запорізькій області: загинув чоловік
07:15
Партизани провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області
07:03
фортифікаційне обладнання смуг оборони
На Харківщині готують кругову оборону в районі Ізюма та Балаклії
06:24
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі - один носій "калібрів" без ракет
06:15
Оновлено
У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck
У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck: є загиблий, 7 поранених
06:02
Фінляндія
Фінляндія 1 січня почала своє головування в ОБСЄ
05:32
Джо Байден
Байден: Силовики вивчають можливість зв'язку між терактами в Новому Орелані та Лас-Вегасі
03:03
депортація
Президентка Гондурасу заявила, що країна може закрити військову базу США через політику Трампа
02:07
Оновлено
Ілюстративне фото
У Чорногорії через стрілянину в барі загинули 10 людей, підозрюваний вчинив самогубство
01:51
Оновлено
скріншот
У Новому Орлеані водій вантажівки в’їхав у натовп і влаштував перестрілку з поліцією: є загиблі й поранені. ФБР розслідуватиме подію як акт тероризму
01:42
Віктор Ляшко
МОЗ перевірило близько 1 тис. справ про встановлення сумнівної інвалідності, 188 висновків скасували
2025, середа
1 січня
23:53
Папа Римський Франциск
У Всесвітній день миру Папа Римський помолився за припинення бойових дій на всіх фронтах
23:36
Оновлено
Ігор Зима
Унаслідок атаки РФ по Києву в новорічну ніч загинуло подружжя науковців - Ігор Зима й Олеся Сокур
23:03
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: загинули дві людини
22:34
Оновлено
новини Львівщини
РФ кілька разів атакувала Херсон та область: загинув 23-річний волонтер, поранений 59-річний чоловік помер у лікарні
22:14
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 125 боєзіткнень: росіяни зосередилися на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках
21:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сирський на Курщині, підсумки оборонної кампанії ЗСУ на землі, у небі та на морі у 2024 році. Колонка Сергія Згурця
21:57
Максим Жорін
"Ворог завжди використовує погоду": Жорін розповів про основну складність на Харківському напрямку
21:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У чотирьох аеропортах РФ призупинили польоти, в низці областей повідомили про атаки безпілотників
21:46
Ексклюзив
Газмережі
Щорічно РФ заробляла $6,5 млрд на транзиті газу через Україну, - ексочільник української ГТС Макогон
21:02
Ексклюзив
Друга половина 2025 року принесе економіці РФ жахливі виклики, - викладач бізнес-школи УКУ Пекар
21:00
Україна повернула з окупації ще одну дитину
20:56
З Болгарії в Україну екстрадували підозрювану в справі про розкрадання 94,8 млн грн Укрзалізниці
20:45
Інтерв’ю
Мирослав Кувалдін
"Якщо культури не буде, то за що воювати? Просто треба правильно розставляти приорітети", - музикант та військовий Мирослав Кувалдін 
20:20
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Залучення військових КНДР показує, що дієва, а не формальна підтримка війни в РФ не зростає, - соціолог Шульга
20:00
OPINION
Російське суспільство — це спільнота кріпаків
19:51
вимкнення електроенергії
Україна в ніч на 2 січня постачатиме електроенергію Молдові
19:48
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни активізувалися й утворили плацдарм у районі Лимана, - DeepState
19:34
Оновлено
Російський газ
Україна зупинила транзит російського газу. Зеленський назвав це "однією з найбільших поразок Москви"
19:15
Оновлено
Польща
Польща почала головування в Раді ЄС. Україна сподівається, що це "зробить Європу міцнішою"
19:13
Доступні ліки
На ТОТ України окупанти позбавили жителів права отримати медикаменти без паспорта РФ
18:59
Георгій Цитаїшвілі
Футболіст "Динамо" погодився проміняти чемпіонат України на Болгарію
18:59
Ексклюзив
На фото: медичний пункт на передовій
Нестача кваліфікованих медиків на фронті: волонтерка Корчинська про вирішення проблеми
18:49
F-16
Велика Британія провела базову підготовку 200 українських льотчиків перед навчанням на F-16
18:49
Бельгія
У Брюсселі в новорічну ніч спалили десятки авто, затримали 159 людей
18:36
Оновлено
РФ атакувала Україну 1 січня: у Києві через падіння уламків БПЛА зруйновано верхні поверхи будинку, загинули дві людини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV