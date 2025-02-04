ЗСУ вибили окупантів з позицій на Куп'янському напрямку, командування армії РФ змушує солдатів повернутися, погрожуючи розстрілом

Про це повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Там зазначили, що протягом минулої доби на Харківському напрямку противник намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська, однак успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог також безуспішно проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

"Щобільше, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними нашої розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції", - розповіли військові.

Крім того, захисники України стримували атаки окупантів на Лиманському напрямку неподалік Тернів та Ямполівки. Там ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

На Сіверському напрямку для доставки особового складу з метою проведення штурмових дій в районі Верхньокам’янського росіяни застосували автомобільну техніку, яка завчасно була виявлена та знищена разом з десантом.

На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. Російські війська також намагалися прорвати нашу оборону поблизу Кримського. Погіршення тактичного положення не допущено.