Військові КНДР не беруть участі у боях на Курщині, - розвідка Південної Кореї
З середини січня північнокорейські військові, ймовірно, не брали участі у боях на Курському напрямку РФ
Про це повідомляє розвідка Південної Кореї, пише Yonhap.
Так, Національна розвідувальна служба підтвердила повідомлення The New York Times про те, що північнокорейські солдати були відведені з лінії фронту в середині січня через значні втрати.
"З середини січня не було жодних ознак того, що війська Північної Кореї, дислоковані в російському Курському районі, вступають у бій", - кажуть у розвідці.
За оцінками, Північна Корея направила близько 11 тис. військових для підтримки Росії у війні проти України. З них, як вважають у розвідці, 300 були вбиті, ще близько 2700 поранені.
- 27 січня Sky News із посиланням на українських військових писало, що близько двох тижнів тому північнокорейські військові тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області РФ. Проте очікується, що вони "скоро повернуться".
- Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що північнокорейські військові, яких росіяни залучили для участі у війні проти України, не навчилися протистояти українським дронам, артилерії та наразі проводять з офіцерами "роботу над помилками".
- 31 січня NYT поінформував: війська КНДР, які воювали разом з російською армією проти України у Курській області, вивели з лінії фронту через великі втрати.
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