Військові КНДР не беруть участі у боях на Курщині, - розвідка Південної Кореї

Про це повідомляє розвідка Південної Кореї, пише Yonhap.

Так, Національна розвідувальна служба підтвердила повідомлення The New York Times про те, що північнокорейські солдати були відведені з лінії фронту в середині січня через значні втрати.

"З середини січня не було жодних ознак того, що війська Північної Кореї, дислоковані в російському Курському районі, вступають у бій", - кажуть у розвідці.

За оцінками, Північна Корея направила близько 11 тис. військових для підтримки Росії у війні проти України. З них, як вважають у розвідці, 300 були вбиті, ще близько 2700 поранені.