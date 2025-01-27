Військових КНДР тимчасово відвели з лінії зіткнення на Курщині, - Sky News

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на слова українських військових.

За словами українського командира з позивним Пульс, близько двох тижнів тому було помітно, що північнокорейці відступають з лінії фронті на Курщині.

"Росіяни стоять, працюють на всіх ділянках фронту, а корейців немає. Чи то вони аналізують свої помилки, чи то лікують свої рани, чи, можливо, чекають на підкріплення. Ходять розмови, що Кім Чен Ин посилає сюди більше північнокорейців. Така ситуація", - заявив він.

Водночас командир каже, що перехоплені російські повідомлення вказують на те, що військові КНДР "скоро повернуться".

"Вони все ще присутні, тренуються або чекають на підкріплення. Щось відбувається, вони скоро повернуться", - додав він.

Командир також стверджує, що бійці КНДР відмовляються здаватися у полон до ЗСУ, тому підривають себе гранатами. Пульс каже, один північнокореєць кричав "За генерала Кім Чен Ина" перед тим, як вбити себе.

Крім цього, північнокорейські окупанти укомплектовані краще, ніж деякі росіяни - вони мають гвинтівки та уніформу. Проте у них бракує важкої броні, оскільки пересуваються лише пішки та використовують гольф-кари, щоб перевозити боєприпаси.