У США очікують, що КНДР відправить підкріплення на Курщину, - NYT

Про це сказав представник Пентагону The New York Times.

За його словами, у США очікують підкріплення північнокорейських військових "протягом наступних двох місяців".

Видання зазначає, що РФ відвела солдатам КНДР ділянки для штурмів у Курській області й вони, на відміну від росіян, просуваються майже без броньованої техніки.

За словами Селести Валландер, яка була помічницею секретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки за адміністрації Джо Байдена, північнокорейці є солдатами спеціальних операцій, навченими для ударних місій, однак армія РФ використовує їх здебільшого як піхотинців.

NYT додає: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зростання втрат військових Північної Кореї. За його словами, майже половина з їхньої загальної кількості на Курщині були поранені або вбиті. Водночас він додав: солдати КНДР "високо мотивовані, добре навчені та хоробрі".

"Маючи 1,2 мільйона військовослужбовців, військові Північної Кореї входять до числа найбільших постійних армій у світі, і її вступ у війну був глибокою ескалацією у війні", - йдеться у матеріалі.