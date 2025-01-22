У США очікують, що КНДР відправить підкріплення на Курщину, - NYT
Північна Корея протягом двох місяців може відправити підкріплення в Курську область для війни РФ проти України
Про це сказав представник Пентагону The New York Times.
За його словами, у США очікують підкріплення північнокорейських військових "протягом наступних двох місяців".
Видання зазначає, що РФ відвела солдатам КНДР ділянки для штурмів у Курській області й вони, на відміну від росіян, просуваються майже без броньованої техніки.
За словами Селести Валландер, яка була помічницею секретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки за адміністрації Джо Байдена, північнокорейці є солдатами спеціальних операцій, навченими для ударних місій, однак армія РФ використовує їх здебільшого як піхотинців.
NYT додає: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зростання втрат військових Північної Кореї. За його словами, майже половина з їхньої загальної кількості на Курщині були поранені або вбиті. Водночас він додав: солдати КНДР "високо мотивовані, добре навчені та хоробрі".
"Маючи 1,2 мільйона військовослужбовців, військові Північної Кореї входять до числа найбільших постійних армій у світі, і її вступ у війну був глибокою ескалацією у війні", - йдеться у матеріалі.
- 21 січня президент Володимир Зеленський заявив, що в боях у Курській області РФ загинули 4 тис. північнокорейських військових із загальної кількості 12 тис.
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