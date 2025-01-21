У Курській області загинули 4 тис. солдатів КНДР, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в боях у Курській області РФ загинули 4 тис. північнокорейських військових із загальної кількості 12 тис.
Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Було 12 тисяч північних корейців, 4 тисяч з яких загинули. Це була стратегія Путіна – втягнути у цю війну ще одну країну", - заявив президент України.
Водночас Зеленський підкреслив, що битва із залученням солдатів із КНДР зараз географічно ближче відбувається до Давоса, ніж до Пхеньяна.
"Не забувайте, немає океану, що відокремлює європейські країни від Росії. І європейські лідери повинні це пам'ятати - битви за участю північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давоса, ніж до Пхеньяна", - заявив він.
- 20 січня Зеленський поширив відео, на якому полонений північнокорейський солдат зазначив слідчим Служби безпеки України, мовляв, він не проходив навчання щодо користування технікою армії РФ, і взагалі не знав, куди він їде воювати.
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