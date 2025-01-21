У Курській області загинули 4 тис. солдатів КНДР, - Зеленський

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Було 12 тисяч північних корейців, 4 тисяч з яких загинули. Це була стратегія Путіна – втягнути у цю війну ще одну країну", - заявив президент України.

Водночас Зеленський підкреслив, що битва із залученням солдатів із КНДР зараз географічно ближче відбувається до Давоса, ніж до Пхеньяна.

"Не забувайте, немає океану, що відокремлює європейські країни від Росії. І європейські лідери повинні це пам'ятати - битви за участю північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давоса, ніж до Пхеньяна", - заявив він.