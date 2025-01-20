Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський показав спілкування полоненого військового КНДР зі слідчими СБУ

Зеленський показав спілкування полоненого військового КНДР зі слідчими СБУ

Олена Будько
20 січня, 2025 понедiлок
11:45
Війна з Росією Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ

Полонений північнокорейський солдат зазначив слідчим Служби безпеки України, мовляв, він не проходив навчання щодо користування технікою армії РФ, і взагалі не знав, куди він їде воювати

Зміст

Відповідне відео нового допиту полоненого північнокорейця поширив президент України Володимир Зеленський.

 

 

"Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених. Усі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені", – написав він.

У розмові північнокорейський військовий розповів, що він служить у розвідувальному батальйоні. Відповідаючи на запитання, чи проходив навчання щодо користування зброєю й технікою армії Російської Федерації, відповів, що особисто він не проходив. Але "було кілька солдатів з Північної Кореї, які мали навчання з користування важкою російською технікою". 

За словами полоненого, з Північної Кореї до Росії він з іншими військовими припливли, ймовірно, поромом для перевезення вантажів, на якому перебувало понад 100 осіб. Військовий запевнив, начебто він не знав до того, як  приїхав у Росію, що буде там воювати. І не знав, проти кого воює.

  • Нещодавно Зеленський заявив про готовність обміняти полонених солдатів КНДР, якщо Кім Чен Ин зможе організувати обмін на українських воїнів, яких утримує Росія. Речник очільника Кремля Путіна Дмитро Пєсков натомість сказав журналістам, що не може коментувати цю заяву.Також Зеленський опублікував відео із допитом полонених північнокорейських військових, яких узяли в полон на Курщині. 
Теги:
Відео
Новини
КНДР
СБУ
Володимир Зеленський
полонені
Читайте також:
Гривня, гривні, гроші
Автор Віталій Бесараб
19 січня, 2025 неділя
"Це імітація діяльності, яка направлена не проти тих, хто ухиляється від сплати податків на мільйони": аналітик Несходовський про ідею розкриття банківської таємниці
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.06
    Купівля 42.06
    Продаж 42.64
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
12:10
електроенергія
Споживання електроенергії знижується: ситуація в енергосистемі на 20 січня
12:06
OPINION
Повернення ненависті
12:00
Ексклюзив
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
11:19
Ворог від ранку обстрілює Херсон і область: поранений 56-річний чоловік і 39-річна жінка
11:13
Зʼявились перші кадри нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
11:00
Огляд
міжнародний огляд
Трампу до інавгурації вдалося досягти перемир’я у Газі, а чому не вийшло в Україні. Акценти світових ЗМІ 20 січня
10:56
Німеччина уряд
РФ здійснює дезінформаційну кампанію для впливу на вибори канцлера Німеччини, - аналітичний центр CeMAS
10:51
"Є додаткова мотивація": від початку вторгнення РФ Світоліна жодного разу не програла "нейтральним" російським спортсменкам
10:42
Боб Ділан
Чернетку слів пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man продали за $500 тис.
10:23
"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом
10:17
Служба безпеки України
Хотіли вбити першого заступника міністра охорони здоровʼя: правоохоронці затримали двох жителів Київщини
10:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Адвокат Филипець: якщо роботодавець вас нібито забронював, перевірте чи ви у нього офіційно працевлаштовані
10:00
OPINION
Трамп не просить, а вимагає, і не в Бога, а в решти світу
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
"Ворог вже посунув технікою": у 79-й ОДШБр розповіли про загострення на Курахівському напрямку
09:52
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готова надати фінансову підтримку невизнаному Придністровʼю після виведення військ РФ, - Санду
09:48
Донецький аеропорт
20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту
09:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:28
байден трамп дебати
Байден у межах президентської традиції планує залишити листа Трампу
09:00
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК
08:56
Південна Корея
Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР
08:54
Ексклюзив
Потрібно звільнити всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, - депутат міськради Ткачук
08:50
ППО
Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію
08:33
Оновлено
Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць, а Ізраїль - 90 палестинських ув’язнених
08:32
Крим, Балаклава
РФ у Криму використовує для військових цілей стару базу підводних човнів, яка працювала як музей, - "Атеш"
08:23
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 189 боєзіткнень, армія РФ втратила 1690 окупантів
08:06
OPINION
Пастка Байдена і зниження мобілізаційного віку
08:02
Христя Фріланд
Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу
07:59
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, перемігши "нейтральну" Кудерметову
07:40
Інтерв’ю
адвокат Євген Филипець
Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації
07:40
Інфографіка
знищені окупанти
Втрати армії РФ в Україні перевищили 820 тис. осіб від початку повномасштабної війни
07:37
Оновлено
У Татарстані ввели обмеження у двох аеропортах через загрозу БПЛА, в Казані пролунали вибухи
07:20
Дональд Трамп
Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN
06:46
Ілон Маск
Ілон Маск зустрівся з віцепрезидентом Китаю перед інавгурацією Трампа
06:28
Італія
В Італії ініціюють законопроєкт про заборону мусульманського одягу, який закриває обличчя
06:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, повернути TikTok у США та збудувати в Америці "Залізний купол"
05:38
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили приватну будівлю та легкові авто
00:53
ЗСУ
Сили оборони відновили деякі позиції на Курщині та Донеччині, - DeepState
00:18
Харківщина
РФ ударила КАБом по селищу Золочів на Харківщині: постраждала 14-річна дівчина
00:01
Меланія Трамп слідом за чоловіком заявила про запуск власної криптовалюти $MELANIA
2025, неділя
19 січня
23:49
Олександр Сирський
Через атаки по промисловості РФ норми витрат артснарядів ворога зменшилися вдвічі, - Сирський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV