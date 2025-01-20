Зеленський показав спілкування полоненого військового КНДР зі слідчими СБУ

Відповідне відео нового допиту полоненого північнокорейця поширив президент України Володимир Зеленський.

"Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених. Усі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені", – написав він.

У розмові північнокорейський військовий розповів, що він служить у розвідувальному батальйоні. Відповідаючи на запитання, чи проходив навчання щодо користування зброєю й технікою армії Російської Федерації, відповів, що особисто він не проходив. Але "було кілька солдатів з Північної Кореї, які мали навчання з користування важкою російською технікою".

За словами полоненого, з Північної Кореї до Росії він з іншими військовими припливли, ймовірно, поромом для перевезення вантажів, на якому перебувало понад 100 осіб. Військовий запевнив, начебто він не знав до того, як приїхав у Росію, що буде там воювати. І не знав, проти кого воює.