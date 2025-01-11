До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", - зазначив він.

За словами президента, це завдання було непросте, адже зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України.

"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб", - додав Зеленський.

Він зауважив, що як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.

Зеленський доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених: "Світ має знати, що відбувається", наголосив він.