До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо
Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", - зазначив він.
За словами президента, це завдання було непросте, адже зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України.
"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб", - додав Зеленський.
Він зауважив, що як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.
Зеленський доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених: "Світ має знати, що відбувається", наголосив він.
- Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї в Курській області РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе