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До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо

Ксенія Золотова
11 січня, 2025 субота
13:59
Війна з Росією

Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", - зазначив він.

За словами президента, це завдання було непросте, адже зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України.

"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб", - додав Зеленський.

Він зауважив, що як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.

Зеленський доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених: "Світ має знати, що відбувається", наголосив він.

  • Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї в Курській області РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
СБУ
військові
російська армія
полонені
окупанти
Військові новини
Курськ
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