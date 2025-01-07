Бійці ССО ліквідували 13 північнокорейських військових на Курщині

Про це повідомляють ССО ЗСУ.

"Під час виконання спеціальних дій воїни ССО "задвохсотили" п'ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів", – йдеться в повідомленні.

Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР. Один з них мав автомат з коліматорним прицілом, китайсько-російську радіостанцію "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка.

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Українські військові зазначили, що знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Крім того, у військового КНДР знайшли лист звернення до партії.