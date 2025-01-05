Зеленський заявив, що на війні проти України було ліквідовано 3800 солдатів КНДР

Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.

За словами Зеленського, на територію РФ для участі війни проти України було відправлено близько 12 тис. військових КНДР. Натомість станом на початок січня було ліквідовано 3800 солдатів (вбитими та пораненими).

"Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", - заявив український президент.