Зеленський заявив, що на війні проти України було ліквідовано 3800 солдатів КНДР
Президент Володимир Зеленський заявив, що на війні проти України загинули або були поранені щонайменше 3800 північнокорейських військових
Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.
За словами Зеленського, на територію РФ для участі війни проти України було відправлено близько 12 тис. військових КНДР. Натомість станом на початок січня було ліквідовано 3800 солдатів (вбитими та пораненими).
"Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", - заявив український президент.
Російські командири нижчої ланки брешуть вищому командуванню про реальний рівень утрат серед північнокорейських військових на Курщині.
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