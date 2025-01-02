У РФ командири нижчої ланки брешуть про реальний рівень утрат серед військових КНДР на Курщині, - ГУР
Російські командири нижчої ланки брешуть вищому командуванню про реальний рівень утрат серед північнокорейських військових на Курщині
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Там зазначили, що підрозділи КНДР продовжують зазнавати значних утрат серед особового складу. Для заміщення цих утрат і посилення позицій командири РФ перекидають на передову нових північнокорейських військових.
Так, 31 грудня та 1 січня групи солдатів КНДР переміщували на позиції в районі н.п. Уланок, Фансіївка та Черкаська Конопелька Курської області.
У ГУР також повідомили, що командири нижчої ланки (відділення, взвод, рота) брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень утрат серед військовослужбовців армії КНДР.
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"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України", – йдеться в повідомленні.
До того ж українська розвідка зафіксувала випадки зловживання спиртним у новорічну ніч серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій.
- У п'ятницю, 27 грудня, речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що північнокорейські війська зазнають масових втрат на фронті війни Росії проти України: лише за останній тиждень у Курській області Росії було вбито або поранено тисячу їхніх солдатів.
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