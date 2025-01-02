У РФ командири нижчої ланки брешуть про реальний рівень утрат серед військових КНДР на Курщині, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Там зазначили, що підрозділи КНДР продовжують зазнавати значних утрат серед особового складу. Для заміщення цих утрат і посилення позицій командири РФ перекидають на передову нових північнокорейських військових.

Так, 31 грудня та 1 січня групи солдатів КНДР переміщували на позиції в районі н.п. Уланок, Фансіївка та Черкаська Конопелька Курської області.

У ГУР також повідомили, що командири нижчої ланки (відділення, взвод, рота) брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень утрат серед військовослужбовців армії КНДР.

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"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України", – йдеться в повідомленні.

До того ж українська розвідка зафіксувала випадки зловживання спиртним у новорічну ніч серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій.