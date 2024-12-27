У Білому домі підрахували, скільки військових КНДР втратила на війні в Україні за тиждень

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що це число перевищує попередні оцінки американських посадовців.

"Очевидно, що російські і північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону", - наголосив Кірбі.

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Він охарактеризував наступ північнокорейських військ як "масовані, безсистемні атаки".

Крім того, речник Білого дому заявив, що президент Джо Байден, найімовірніше, схвалить черговий пакет допомоги Україні у сфері безпеки найближчими днями.