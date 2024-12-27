У Білому домі підрахували, скільки військових КНДР втратила на війні в Україні за тиждень
У п'ятницю, 27 грудня, речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що північнокорейські війська зазнають масових втрат на фронті війни Росії проти України: лише за останній тиждень у Курській області Росії було вбито або поранено тисячу їхніх солдатів
Про це повідомляє Reuters.
У виданні зазначили, що це число перевищує попередні оцінки американських посадовців.
"Очевидно, що російські і північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону", - наголосив Кірбі.
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Він охарактеризував наступ північнокорейських військ як "масовані, безсистемні атаки".
Крім того, речник Білого дому заявив, що президент Джо Байден, найімовірніше, схвалить черговий пакет допомоги Україні у сфері безпеки найближчими днями.
- Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про втрати північнокорейських військових на Курщині в період з 20 до 24 грудня.
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