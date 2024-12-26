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Аналітика

Трофейний нотатник військового КНДР: досвід, який передають російські вояки північнокорейцям. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Ірена Моляр
26 грудня, 2024 четвер
20:22
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Сьогодні, 26 грудня, було вкрай цікаве повідомлення від ССО ЗСУ, в якому оприлюднили розшифрування записів з трофейного нотатника північнокорейського солдата, який був згодом ліквідований в Курській області

Зміст

Ситуація на фронті 

Почну з фронту, де за минулу добу, 25 грудня, відбулося 200 бойових зіткнень, і це значна кількість. Половина боєзіткнень припала на три напрямки - Покровський, Курахівський та Времівський. Але я сконцентрую увагу на двох інших ділянках, аби показати роль і значення тактичних навичок, планування операцій, підготовки особового складу та досягнення результату, як позитивного, так і негативного. 

Почнемо з Харківщини на основі відео від 3-ї окремої штурмової бригади, яка тримає оборону в районі Борової. Там ворог певний час здійснював атаки, але наші бійці проводять успішні контратакувальні дії, як бачимо на прикладі відео. 

 

Перший штурмовий батальйон 3-ї ОШБр при підтримці танків з танкового батальйону демонструє тактику дій на цьому напрямку. На відео бачимо, як на штурм позиції висуваються два наших танки. Третя штурмова воює на переданих з Польщі танках Т-72, також ще два БТР М113 беруть участь у цій атаці. Танки прикривають вогнем атакувальні дії, забезпечуючи шоковий ефект для ворога. Потім підтягується М113, з яких висаджується штурмова група і під прикриттям диму зачищає позиції противника, створюючи умови для подальшого утримання позицій. Цього разу були як знищені російські вояки, так і взяті у полон.

Важливо, що кожна така операція, як раніше розповідав командир цієї бригади Андрій Білецький, системно і довго готується. Попередньо відпрацьовується взаємодія в глибині наших підрозділів, щоб кожен елемент наступальної операції знав свою роль і місце на полі бою. Проводяться навчання, і лише після цього починаються атакувальні дії за підтримки розвідувальних систем та ефективної взаємодії усіх підрозділів. Бачимо, що це працює, таким чином досягається результат. Саме підготовка, планування і те, що кожен знає свою роль на полі бою, дають результат.

Курський напрямок  

А далі переносимося на Курщину, де з 6 серпня наші військові утримують плацдарм на території РФ. Втрати ворога вбитими та пораненими сягають 20 тисяч, про це говорив генерал Сирський. І ворог для посилення своїх можливостей на цьому плацдармі зараз використовує військових з Північної Кореї.

Карта Курська область грудень 23.12.24

Сьогодні, 26 грудня, було вкрай цікаве повідомлення від Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, де вони оприлюднили розшифрування записів з трофейного нотатника північнокорейського солдата, який був згодом ліквідований у Курській області. Знищений боєць КНДР належав до підрозділу спецпризначенців, і коли він був ще живий, намагався записувати нотатник, замальовуючи стратегію дій проти дронів, які використовуються ЗСУ на цій ділянці фронту.

 

Він писав про те, як ліквідувати дрон, зазначаючи, що  під час виявлення дрона треба створити трійку з трьох людей. Один має бути приманкою, яку атакують дрони, а два інших мають стояти на відстані 10-12 метрів, і за допомогою стрілецької зброї намагатися знищити дрон.

Що цікаво, цей військовий описує, що приманка повинна завмерти. У цей момент дрон також має зупинитись у повітрі, бо коли ціль не рухається, північнокорейці думають, що дрон або оператор дрона не бачать цієї цілі. Це повне нерозуміння використання дронів на полі бою. 

Але що дивно? Я бачив ще відео, де російські військові так само діяли на полі бою, коли два російських солдати завмерли, стояли як манекени на дорозі, сподіваючись, що дрон їх не помітить. Але насправді вони були всі знищені. 

Зараз бачимо, що такий досвід російські солдати передають північнокорейським військовим. І підсумок такого досвіду цілком сумний для північнокорейців. 

Також цей військовий КНДР описує, як захищатися або уникати вогню артилерії. Він каже, що кожен снаряд не потрапляє в ту лунку, де він влучав раніше,  тому треба займати вирву після снаряду, який вже розірвався. Але ми знаємо, що там використовуються касетні боєприпаси, а така методика захисту від нашої артилерії навряд чи допоможе північнокорейським військовим.

Володимир Зеленський казав, що за період бойових дій, з того часу, як північнокорейці почали допомагати росіянам, вже знищено понад 3000 військових КНДР, і зараз ворог намагається й далі підтягувати живу силу з такими ж наслідками, як і для попередньої групи північнокорейських військових.

Ураження ворожого пункту управління на Курщині 

Але там знищуються не лише спецпризначенці з Північної Кореї. Сьогодні Генеральний штаб оновив інформацію про удар, який було завдано вчора по командному пункту 810-ї бригади морської піхоти РФ. Вчора, 25 грудня, цей удар було завдано по населеному пункту Льгов, де в одному з будинків  розташовувався командний пункт цієї бригади.

Вчора була інформація, що внаслідок цього удару ліквідовано заступника командира бригади морської піхоти. А сьогодні з'явилася нова інформація, що разом з ним було знищено ще 17 російських військових з управління цієї бригади, що, безумовно, вкрай негативно позначиться на спроможності бригади виконувати бойові дії на полі бою. Раніше було повідомлення, що цю бригаду планували перекидати для посилення на Херсонський напрямок, але думаю, що зараз ці плани також будуть зруйновані.

Вітчизняна оборонна промисловість 

Далі будемо говорити про нашу оборонну промисловість, адже ми бачимо, як ефективно використовуються наші дрони в Курській області та на інших напрямках, де вони знищують ворогів. Але дрони створюються нашою оборонною промисловістю, так само як і інші системи озброєння, які вкрай потрібні на полі бою.

Максим Плєхов, голова правління Львівського оборонного кластера, розповів, що за два з половиною роки розвитку оборонної промисловості були побудовані нові підприємства, які сьогодні вже заходять як постачальники на замовлення МОУ. Те, що відбувалося за декілька років в оборонній промисловості можна поділити на декілька напрямків. Відбулося відновлення легкої промисловості, починаючи з виробництва речового майна від трусів до бронежилетів. Сьогодні у цьому напрямку практично все на 100% виготовляється в Україні. Вітчизняні підприємства по такій продукції конкурують з іноземними виробництвами. Вже у грудні 2024 року було законтрактовано 60-70% речового майна на наступний рік. Щодо дронів та боєприпасів, також укладаються контракти на 2025 рік. Українські підприємства по більшості позицій виробництва дронів можуть вже закривати потреби на 100%.

Голова правління Львівського оборонного кластера зазначив, що виробництво снарядів у 2024 році також почало активно розвиватися. Однак для будь-якого снаряду потрібна вибухівка, черга на яку досягає декількох років. Слід сказати, що кількість виробників снарядів значно зросла, тому є сподівання, що наступний рік буде проривним у забезпеченні власними дронами та боєприпасами наших Збройних Сил. Також активна ситуація є і по українській бронетехніці, наразі ці підприємства виконали виробничі плани і можуть далі розвиватися. Загалом потрібно досить позитивно відмітити зміни, які відбуваються у вітчизняній оборонній промисловості. Треба вже думати не тільки про кінцеву збірку, а й за сировинне виробництво, а саме вибухівку.

Плєхов додав, що вже активно перший рік попрацював напрямок безпілотників, сьогодні відбувається активне контрактування. Також починається локалізація виробництв з компонентів для БПЛА. Виробництва дронів та боєприпасів мають переходити на єдину концепцію так званого баражуючого боєприпасу, бо нема сенсу мати окремо дрон та окремо боєприпас. На наступний рік є актуальною та перспективною концепція баражуючого боєприпасу.

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