Уночі ЗСУ вразили пункт управління 810-ї бригади морської піхоти РФ у Льгові на Курщині

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Цієї ночі Збройні сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБрМП збройних сил Російської Федерації, який розташувався в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов", – йдеться в повідомленні.

У СтратКомі зазначили, що це вогневе ураження є частиною всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Росії координувати військові операції проти України.

Водночас т. в. о. голови Курської області РФ Олександр Хінштейн повідомляв, що внаслідок атаки ЗСУ в Льгові нібито пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 приватні будинки та щонайменше 12 автомобілів. Проте Хенштейн нічого не написав про ураження по військових.