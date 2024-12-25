Уночі ЗСУ вразили пункт управління 810-ї бригади морської піхоти РФ у Льгові на Курщині
Українські воїни в ніч на 25 грудня вразили пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Льгові, що на Курщині
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Цієї ночі Збройні сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБрМП збройних сил Російської Федерації, який розташувався в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов", – йдеться в повідомленні.
У СтратКомі зазначили, що це вогневе ураження є частиною всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Росії координувати військові операції проти України.
Водночас т. в. о. голови Курської області РФ Олександр Хінштейн повідомляв, що внаслідок атаки ЗСУ в Льгові нібито пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 приватні будинки та щонайменше 12 автомобілів. Проте Хенштейн нічого не написав про ураження по військових.
- Уранці 25 грудня в торговому центрі "Аланія Молл" у російському місті Владикавказ пролунав вибух. За попередньою інформацією, загинула людина.
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