У 2024 році Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе, - гендиректор Укроборонпрому
Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що у 2024 році Україна зрівняла з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, схожих на "шахеди"
Про це він розповів в інтерв’ю АрміяInform.
"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Те, що на Росії вибухає, - то все наше", - саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт", - наголосив Сметанін.
Очільник Укроборонпрому заявив, що це стало можливим завдяки кооперації державних компаній із приватними.
Водночас він підкреслив, що приватні підприємства самотужки не можуть забезпечити потрібну кількість вироблених дронів, а тому Укроборонпром підписує з ними ліцензійну угоду, за умовами якої до виробництва залучаються державні компанії.
- Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.21 Купівля 39.21Продаж 39.73
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе