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У 2024 році Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе, - гендиректор Укроборонпрому

8 травня, 2024 середа
13:49
Війна з Росією Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
Зміст

Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що у 2024 році Україна зрівняла з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, схожих на "шахеди"

Про це він розповів в інтерв’ю АрміяInform.

"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Те, що на Росії вибухає, - то все наше", - саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт", - наголосив Сметанін.

Очільник Укроборонпрому заявив, що це стало можливим завдяки кооперації державних компаній із приватними.

Водночас він підкреслив, що приватні підприємства самотужки не можуть забезпечити потрібну кількість вироблених дронів, а тому Укроборонпром підписує з ними ліцензійну угоду, за умовами якої до виробництва залучаються державні компанії.

  • Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Технології
Укроборонпром
безпілотник
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