У 2024 році Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе, - гендиректор Укроборонпрому

Про це він розповів в інтерв’ю АрміяInform.

"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Те, що на Росії вибухає, - то все наше", - саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт", - наголосив Сметанін.

Очільник Укроборонпрому заявив, що це стало можливим завдяки кооперації державних компаній із приватними.



Водночас він підкреслив, що приватні підприємства самотужки не можуть забезпечити потрібну кількість вироблених дронів, а тому Укроборонпром підписує з ними ліцензійну угоду, за умовами якої до виробництва залучаються державні компанії.