Федоров: Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км

Про це він розповів в інтервʼю німецькому виданню Welt.

"Більшість дронів, що атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів", - розповів Федоров.

На думку міністра, саме від розвитку безпілотних технологій залежить результат війни. Однак поки що здатності у цьому плані у сторін майже рівні.

"Поки не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні - на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас", - наголосив Федоров.