Федоров: Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року
Про це він розповів в інтервʼю німецькому виданню Welt.
"Більшість дронів, що атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів", - розповів Федоров.
На думку міністра, саме від розвитку безпілотних технологій залежить результат війни. Однак поки що здатності у цьому плані у сторін майже рівні.
"Поки не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні - на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас", - наголосив Федоров.
- 16 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони вже забезпечують далекобійність, тож Україна може досягати вразливих місць Росії своєю зброєю.
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