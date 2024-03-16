Україна може досягти вразливих місць Росії своєю зброєю: Зеленський про українські дрони
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони вже забезпечують далекобійність, тож Україна може досягати вразливих місць Росії своєю зброєю
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 16 березня.
"Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. І я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони", - сказав президент.
Він зазначив, що відтепер Україна завжди матиме свою власну ударну силу в небі, додавши, що Росію за її терор українських міст очікує відповідь "у суто військовому плані".
- 13 березня губернатор Рязанської області Павло Малков заявив про пожежу на нафтопереробному заводі. Він повідомив про атаку безпілотників - це була спецоперація СБУ.
- Згодом Зеленський анонсував удари по "найуразливіших місцях ворога". Президент заявив, що чим більше російська держава втрачатиме і, чим більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення війни.
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