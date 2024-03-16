Україна може досягти вразливих місць Росії своєю зброєю: Зеленський про українські дрони

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 16 березня.

"Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. І я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони", - сказав президент.

Він зазначив, що відтепер Україна завжди матиме свою власну ударну силу в небі, додавши, що Росію за її терор українських міст очікує відповідь "у суто військовому плані".