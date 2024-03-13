У Рязані горить нафтозавод, місцеві нібито чули вибухи, - росЗМІ

Про це пише "Астра", Baza і "Осторожно, новости".

Зазначається, що площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів. За даними тг-каналів, горить установка блоку теплообмінника.

Водночас росЗМІ пишуть про безпілотники над містом, там припускають, що пожежа почалася внаслідок падіння БПЛА. Також місцеві жителі кажуть про три вибухи перед пожежею.

Натомість дим видно з різних частин міста, до місця стягуються рятувальники.