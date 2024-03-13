У Рязані горить нафтозавод, місцеві нібито чули вибухи, - росЗМІ
Російські інформаційні агенства вранці 13 березня заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи
Про це пише "Астра", Baza і "Осторожно, новости".
Зазначається, що площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів. За даними тг-каналів, горить установка блоку теплообмінника.
Водночас росЗМІ пишуть про безпілотники над містом, там припускають, що пожежа почалася внаслідок падіння БПЛА. Також місцеві жителі кажуть про три вибухи перед пожежею.
Натомість дим видно з різних частин міста, до місця стягуються рятувальники.
- В ніч на 13 березня у Росії заявили про обстріл Білгородської області та атаку на Брянську область. Ворог зазначає, що начебто є поранений.
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