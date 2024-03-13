У РФ заявили про обстріл Білгородської області: начебто є поранений

Про це написав губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, частина снарядів впала у промзоні. Він заявив, що нібито є один постраждалий, співробітник промислового підприємства.

"У чоловіка контузія та садна. Бригадою швидкої пораненого доставлено до міської лікарні №2 міста Білгорода. Вся необхідна медична допомога надається", - написав він.

Гладков також заявив про начебто повторний обстріл, внаслідок якого постраждалих немає.

Губернатор каже, що вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, задимлення у боксі на території промислового підприємства. За його словами, також пошкоджено лінію електропередачі.

Він поінформував, що тимчасово без світла нібито залишаються абоненти міста Шебекіне, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань.