У РФ заявили про обстріл Білгородської області: начебто є поранений
В ніч на 13 березня в РФ заявили про обстріл міста Шебекіне Білгородської області. Росіяни зазначають, що начебто є поранений
Про це написав губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
За його словами, частина снарядів впала у промзоні. Він заявив, що нібито є один постраждалий, співробітник промислового підприємства.
"У чоловіка контузія та садна. Бригадою швидкої пораненого доставлено до міської лікарні №2 міста Білгорода. Вся необхідна медична допомога надається", - написав він.
Гладков також заявив про начебто повторний обстріл, внаслідок якого постраждалих немає.
Губернатор каже, що вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, задимлення у боксі на території промислового підприємства. За його словами, також пошкоджено лінію електропередачі.
Він поінформував, що тимчасово без світла нібито залишаються абоненти міста Шебекіне, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань.
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