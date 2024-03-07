У Росії заявили про удар БПЛА по найбільшому металургійному комбінату Сєвєрсталі

Про це повідомляють видання "РИА Новости" та йдеться на офіційному каналі "Сєвєрсталі".

"Сьогодні вранці у доменному виробництві ЧерМК стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один з агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються", - написали у Сєвєрсталі.

Йдеться про Череповецький металургійний комбінат, розташований у Волгоградській області РФ.

Пізніше росЗМІ з посиланням на виконуючого обов’язки губернатора заявили про нібито влучання БПЛА.

"Інцидент на Сєвєрсталі у Волгоградській області стався внаслідок влучання безпілотника"

Череповецький металургійний комбінат - ключовий актив дивізіону "Сєвєрсталь Російська сталь" російського олігарха Олексія Мордашова. Він включає чотири види виробництв: коксоаглодоменне, сталеплавильне, виробництво сортового прокату, виробництво плоского прокату (зокрема трубне виробництво).