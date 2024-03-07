У Росії заявили про удар БПЛА по найбільшому металургійному комбінату Сєвєрсталі
Вранці четверга, 7 березня на найбільшому металургійному комбінаті російської Сєвєрсталі заявили про "технологічний інцидент". Місцева влада каже про влучання БПЛА
Про це повідомляють видання "РИА Новости" та йдеться на офіційному каналі "Сєвєрсталі".
"Сьогодні вранці у доменному виробництві ЧерМК стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один з агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються", - написали у Сєвєрсталі.
Йдеться про Череповецький металургійний комбінат, розташований у Волгоградській області РФ.
Пізніше росЗМІ з посиланням на виконуючого обов’язки губернатора заявили про нібито влучання БПЛА.
"Інцидент на Сєвєрсталі у Волгоградській області стався внаслідок влучання безпілотника"
Череповецький металургійний комбінат - ключовий актив дивізіону "Сєвєрсталь Російська сталь" російського олігарха Олексія Мордашова. Він включає чотири види виробництв: коксоаглодоменне, сталеплавильне, виробництво сортового прокату, виробництво плоского прокату (зокрема трубне виробництво).
- Уночі 7 березня у Росії заявили про нібито знищення декількох безпілотників над Тульською, Курською та Брянською областями.
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