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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росія заявила вночі про збиття безпілотників над трьома областями

7 березня, 2024 четвер
07:11
Війна з Росією безпілотник, дрон

Уночі 7 березня у Росії заявили про нібито знищення декількох безпілотників над Тульською, Курською та Брянською областями

Про це пише міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, російська ППО нібито перехопила один БПЛА над територією Курської області та знищила п'ять безпілотників над територіями Брянської - 3, та Тульської - 2.

Спершу про це писали пропагандистське ЗМІ РІА Новини та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Зазначається, що російські сили ППО знищили два безпілотники над Тульською областю. За попередніми даними, люди не постраждали, руйнувань немає.

Водночас дрони нібито атакували Клінцовський район та Новозибківський міський округ Брянської області. Постраждалих та руйнувань немає.

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  • Уранці 6 березня у Росії заявили про нібито атаку БПЛА на три регіони. Водночас росЗМІ кажуть про спробу удару по аеродрому у Воронезькій області. Також у Курській області сталося займання на складі з пальним.
Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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