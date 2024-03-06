У Росії заявили про атаку БПЛА на 2 області: сталося займання на складі з пальним
Уранці 6 березня російське міністерство оборони написало про нібито атаку безпілотників на Воронезьку область. Водночас росЗМІ кажуть про спробу удару по аеродрому. Також у Курській області сталося займання на складі з пальним
Про це пише міноборони РФ.
"Близько 07:00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
За їхніми даними, російська ППО перехопила БПЛА над регіоном.
Водночас росЗМІ Baza повідомляє про буцімто спробу атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. Безпілотник буцімто знищили за кілька кілометрів від цілі.
"Ще два дрони намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший - о 7-й ранку, а другий - за годину. Безпілотники також було знищено. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази", - йдеться у повідомленні.
Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про пожежу на складі з паливом внаслідок атаки БПЛА.
"Світиться резервуар з паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби", - написав він.
- У середу, 6 березня, у російській республіці Тува стався вибух на Шагонарській ТЕЦ. Унаслідок цього постраждали щонайменше 18 людей, рятувальники продовжують шукати працівників.
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