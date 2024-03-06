У Росії заявили про атаку БПЛА на 2 області: сталося займання на складі з пальним

Про це пише міноборони РФ.

"Близько 07:00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, російська ППО перехопила БПЛА над регіоном.

Водночас росЗМІ Baza повідомляє про буцімто спробу атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. Безпілотник буцімто знищили за кілька кілометрів від цілі.

"Ще два дрони намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший - о 7-й ранку, а другий - за годину. Безпілотники також було знищено. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази", - йдеться у повідомленні.

Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про пожежу на складі з паливом внаслідок атаки БПЛА.

"Світиться резервуар з паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби", - написав він.