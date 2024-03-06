У російській Туві стався вибух на ТЕЦ: щонайменше 18 постраждалих
У середу, 6 березня, у російській республіці Тува стався вибух на Шагонарській ТЕЦ. Унаслідок цього постраждали щонайменше 18 людей, рятувальники продовжують шукати працівників
Про це пише РІА Новини.
Зазначається, що внаслідок вибуху на ТЕЦ постраждали 18 людей, ще трьох рятувальники шукають: "Після вибуху на Шагонарській ТЕЦ у Туві госпіталізовано 18 осіб, 6 перебувають у тяжкому стані, 9 - у стані середньої тяжкості, ведуться пошуки ще трьох".
Голова республіки Владислав Ховалиг зазначив, що наразі причини вибуху встановлюються. Проте котли ТЕЦ у робочому стані, відновлення центрального опалення планується на вечір.
Пізніше пропагандистське ЗМІ ТАСС написало, що вибух стався в Улуг-Хемському районі Туви в місці паливоподачі зі стрічковим контейнером.
Водночас у республіці порушили кримінальну справу за фактом аварії на ТЕЦ.
- У російському Санкт-Петербурзі вночі 2 березня стався вибух у житловому будинку. Росіяни кажуть, що внаслідок падіння осколків безпілотника пошкоджено багатоповерхівку, начебто є травмовані.
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