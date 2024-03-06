У російській Туві стався вибух на ТЕЦ: щонайменше 18 постраждалих

Про це пише РІА Новини.

Зазначається, що внаслідок вибуху на ТЕЦ постраждали 18 людей, ще трьох рятувальники шукають: "Після вибуху на Шагонарській ТЕЦ у Туві госпіталізовано 18 осіб, 6 перебувають у тяжкому стані, 9 - у стані середньої тяжкості, ведуться пошуки ще трьох".

Голова республіки Владислав Ховалиг зазначив, що наразі причини вибуху встановлюються. Проте котли ТЕЦ у робочому стані, відновлення центрального опалення планується на вечір.

Пізніше пропагандистське ЗМІ ТАСС написало, що вибух стався в Улуг-Хемському районі Туви в місці паливоподачі зі стрічковим контейнером.

Водночас у республіці порушили кримінальну справу за фактом аварії на ТЕЦ.