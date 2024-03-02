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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Санкт-Петербурзі пролунав вибух: росЗМІ заявляють про влучання БПЛА у будинок
Оновлено

У Санкт-Петербурзі пролунав вибух: росЗМІ заявляють про влучання БПЛА у будинок

2 березня, 2024 субота
08:28
Війна з Росією У Санкт-Петербурзі БПЛА влучив у будинок

У російському Санкт-Петербурзі вночі 2 березня стався вибух у житловому будинку. Росіяни кажуть, що внаслідок падіння осколків безпілотника пошкоджено багатоповерхівку

Про це пише російське видання "Фонтанка".

За попередньою інформацією, дрон спричинив вибух у будинку на Піскарівському проспекті, 161 у Петербурзі.

За словами місцевих жителів, рано вранці вони побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху. Перед цим вони чули в небі звук мотора.

За даними ЗМІ, обійшлося без постраждалих.

Видання ASTRA наголошує, що метою атаки могла бути ТЕЦ чи нафтобаза "Струмки", розташована менш ніж за кілометр від пошкодженого будинку.

За інформацією Shot, вибухом пошкодило щонайменше 15 квартир на всіх п'яти поверхах будинку. 100 мешканців було евакуйовано.

Пізніше губернатор регіону Олександр Бєглов повідомив про "пригоду" у Червоногвардійському районі, однак не уточнив, що саме сталося. За його словами, внаслідок інциденту немає жертв.

"Частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано", - написав губернатор.

  • У ніч на 2 березня росіяни запустили "шахеди" для удару по Україні, у результаті чого сталося влучання на Харківщині та в Одесі, є загиблі й травмовані.

Теги:
Росія
ППО
безпілотник
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